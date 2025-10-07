ফরিদপুরে ইউপি সদস্যের ইয়াবা সেবনের ভিডিও ভাইরাল

ফরিদপুরে ইউপি সদস্যের ইয়াবা সেবনের ভিডিও ভাইরাল
ফরিদপুরের নগরকান্দায় ফুলসূতি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হরিদাশ বিশ্বাসের ইয়াবা সেবনের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে মুহূর্তেই ভাইরাল হয়।
হরিদাশ বিশ্বাস ফুলসূতি ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য ও বাউতিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা সুধির বিশ্বাসের ছেলে।
ছড়িয়ে পড়া ১১ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা যায়, একটি কক্ষে হরিদাশ বিশ্বাস একজন পুরুষ ও একজন নারীর সঙ্গে বসে ইয়াবা সেবন করছেন। ভিডিওটি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক স্থানীয় ব্যক্তি জানান, হরিদাশ বিশ্বাস দীর্ঘদিন ধরে ইয়াবা সেবন ও মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত। তারা দ্রুত তাকে আইনের আওতায় এনে বিচারের দাবি জানান।
এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে ইউপি সদস্য হরিদাশ বিশ্বাসের মোবাইল নম্বরে কল করা হলে সংযোগ বন্ধ পাওয়া যায়।
ফুলসূতি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আরিফ হোসেনের মোবাইলে একাধিকবার কল করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) দবির উদ্দিন জাগো নিউজকে বলেন, ভিডিওটি দেখেছি। প্রাথমিকভাবে ওই ইউপি সদস্যকে শোকজ করা হচ্ছে। পরবর্তীতে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এন কে বি নয়ন/এমএন/জিকেএস