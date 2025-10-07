  2. দেশজুড়ে

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বজ্রপাতে প্রাণ গেল কিশোরের

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ব্রাহ্মণবাড়িয়া
প্রকাশিত: ০৮:০৭ পিএম, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বজ্রপাতে প্রাণ গেল কিশোরের

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ননবীনগরে বজ্রপাতে হাবিবুর রহমান (১৫) নামের এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার শিবপুর ইউনিয়নের সাহারপাড় নামক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, হাবিবুর রহমান ওই এলাকার বাবুল মিয়ার ছেলে। সে স্থানীয় বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী ছিল।

স্থানীয়রা জানায়, বিকেলে সহপাঠীদের সঙ্গে মাঠে ফুটবল খেলতে যায়। এসময় হঠাৎ বজ্রপাতে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত্যু ঘোষণা করেন।

নবীনগর থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিনুর ইসলাম জানান, ঘটনাটি আমি অবগত নই। খোঁজ নিচ্ছি।

আবুল হাসনাত মো. রাফি/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।