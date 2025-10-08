আবাসিক হোটেলে ঝুলছিল যুবকের মরদেহ
পাবনায় একটি আবাসিক হোটেল থেকে স্বাধীন সরকার (৪০) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
বুধবার (৮ অক্টোবর) সকালে শহরের হামিদ রোডের হোটেল রয়েল প্যালেস থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত স্বাধীন সরকার সিরাজগঞ্জ সদরের কাজীপুর গজাইল গ্রামের গাজী শাজাহানের ছেলে।
মরদেহ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পাবনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুস সালাম।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্র জানায়, মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুপুরে হোটেলে থাকার জন্য রুম নেন স্বাধীন সরকার। সকালে হোটেল বয় ডাকাডাকি করলে তার কোনো সাড়া পাননি। পরে পুলিশ ও স্থানীয়দের সহায়তায় রুমের দরজা ভেঙে ফেলা হয়। এসময় ফ্যানের সঙ্গে গামছা দিয়ে ফাঁস নেওয়া অবস্থায় দেখা যায় ওই যুবককে।
নিহতের ভায়রা ভাই শুভ্র বলেন, ‘তিনি আমার পাবনা শহরের বাসায় ছিলেন। হঠাৎ গতকাল দুপুরে বের হয়ে যান। সন্ধ্যায় হয়ে গেলেও ফেরেননি। পরে কল করা হলেও তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। আজ সকালে তার মৃত্যুর খবর পাই। পারিবারিক ঝামেলার কারণে এই ঘটনা ঘটতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।’
পাবনা সদর থানার ওসি আব্দুল সালাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করেছে। আপাতত মরদেহটি থানার মর্গে রয়েছে।
আলমগীর হোসাইন নাবিল/এসআর/এএসএম