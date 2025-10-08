  2. দেশজুড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক রংপুর
প্রকাশিত: ০২:১৮ পিএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
রংপুর জেলা বিএনপির সদস্যসচিব লাকু মারা গেছেন
আনিছুর রহমান লাকু

রংপুর জেলা বিএনপির সদস্যসচিব আনিছুর রহমান লাকু মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর।

বুধবার (৮ অক্টোবর) সকাল ৭টা ১০ মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বগুড়ায় শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

আনিছুর রহমান লাকুর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম।

তার প্রথম জানাজা কালেক্টরেট ঈদগাঁও মাঠে বাদ আসর এবং দ্বিতীয় জানাজা মাগরিবের পর নুরপুর হোমিও কলেজ সংলগ্ন জামে মসজিদ মাঠে অনুষ্ঠিত হবে।

এরআগে রংপুর নগরীর গ্র্যান্ড হোটেল মোড়ে বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য তার মরদেহ নিয়ে যাওয়া হবে বলে দলীয় একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে।

আনিছুর রহমান আগামী ১৪ অক্টোবর অনুষ্ঠিতব্য বিএনপির রংপুর জেলা সম্মেলনে দলের মহাসচিবসহ কেন্দ্রীয় নেতাদের আমন্ত্রণ জানাতে ঢাকায় গিয়েছিলেন। সেখানে সাংগঠনিক কাজ শেষে রংপুরে ফেরার পথে বগুড়ার শেরপুরে হৃদরোগে আক্রান্ত হন। পরে তাকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকাল ৭টা ১০ মিনিটে মারা যান।

তিনি মহানগর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ও জেলা ছাত্রদলের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

জিতু কবীর/এসআর/এএসএম

