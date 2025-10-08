  2. দেশজুড়ে

মা-বাবা পেলো মানসিক ভারসাম্যহীন নারীর গর্ভে জন্ম নেওয়া কন্যাশিশু

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সাতক্ষীরা
প্রকাশিত: ০২:৪৪ পিএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
সাতক্ষীরার কালিগঞ্জে মানসিক ভারসাম্যহীন নারীর গর্ভে জন্ম নেওয়া সেই শিশুটিকে দত্তক নিয়েছে উপজেলার নলতা ইউনিয়নের এক দম্পতি।

মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সম্মেলন কক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে ২১ দিন বয়সের কন্যাশিশুটিকে ওই দম্পতির হাতে তুলে দেওয়া হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অনুজা মন্ডলের সভাপতিত্বে এসময় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. বুলবুল কবীর, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা এসএম আকরাম হোসেন, সমাজসেবা কর্মকর্তা শাকিল আহমেদ, রিপোর্টার্স ক্লাবের সভাপতি সহকারী অধ্যাপক নিয়াজ কওছার তুহিন, সাধারণ সম্পাদক সহকারী শিক্ষক আবু হাসান, অর্থ সম্পাদক মো. শের আলী, সদস্য শেখ শরিফুল ইসলাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা হোসনে আরা খানম, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ইপিআই) শেখ মশিউর রহমান, সমাজসেবা অফিসের ফিল্ড সুপারভাইজার শেখ হেমায়েত হোসেন, ইউনিয়ন সমাজকর্মী তারক দেবনাথ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, গত ১৬ সেপ্টেম্বর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মানসিক ভারসাম্যহীন এক নারী কন্যা সন্তান প্রসব করেন। যথাযথ তত্ত্বাবধানের পর জেলা শিশু কল্যাণ বোর্ড সাতক্ষীরা কর্তৃক নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে ১২টি শর্ত উল্লেখপূর্বক ওই দম্পতির কাছে হস্তান্তর করা হয়।

অনুষ্ঠান থেকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অনুজা মন্ডল ২১ দিন বয়সের শিশুটিকে দত্তক গ্রহণকারী দম্পতির কাছে হস্তান্তর করেন এবং শিশুটির পায়ে নূপুর পরিয়ে দেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানান, নলতা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে শিশুটির জন্মনিবন্ধন সনদ প্রদানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

