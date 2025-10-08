খাগড়াছড়িতে নিরাপত্তার দাবিতে সাংবাদিকদের মানববন্ধন-কর্মবিরতি

খাগড়াছড়িতে নিরাপত্তার দাবিতে সাংবাদিকদের মানববন্ধন-কর্মবিরতি
পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের নিশ্চয়তা দাবিতে খাগড়াছড়িতে কর্মরত সাংবাদিকরা মানববন্ধন ও কর্মবিরতি কর্মসূচি পালন করেছেন। ‘সাংবাদিকদের নিরাপত্তা চাই, স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের নিশ্চয়তা চাই’স্লোগানে বুধবার (৮ অক্টোবর) সকালে জেলা শহরের শাপলা চত্বরে এই কর্মসূচি করেন তারা।
খাগড়াছড়ি প্রেস ক্লাব ও খাগড়াছড়ি সাংবাদিক ইউনিয়নের ব্যানারে এ মানববন্ধনে জেলা ও বিভিন্ন উপজেলায় কর্মরত সংবাদকর্মীরা অংশ নেন।
মানববন্ধন শেষে ৪ দফা দাবি তুলে ধরে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার বরাবর স্মারকলিপি দেন সাংবাদিক নেতারা।
এসময় খাগড়াছড়ি প্রেস ক্লাবের সভাপতি তরুণ কুমার ভট্টাচার্য, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ জহুরুল আলম, সাধারণ সম্পাদক এইচ এম প্রফুল্ল, সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি শাহরিয়ার ইউনুস, সাধারণ সম্পাদক ইসতিয়াক আহমেদ, প্রেস ক্লাবের সাহিত্য সম্পাদক আব্দুর রউফ, কার্যকরী সদস্য জয়ন্তী দেওয়ান, গাজী টিভির প্রতিনিধি হলোপ্রু মারমা ও কালের কণ্ঠের জেলা প্রতিনিধি জ্যাক ত্রিপুরা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
বক্তারা বলেন, সম্প্রতি সাংবাদিকদের ওপর হামলা, হুমকিসহ পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে নানা ধরনের বাধার ঘটনা বাড়ছে। যা মুক্ত সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার জন্য হুমকিস্বরূপ। তারা বলেন, সাংবাদিকরা রাষ্ট্র ও সমাজের আয়না, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে গণতন্ত্র ও জবাবদিহিতা বিপন্ন হবে।
সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলের জরুরি পদক্ষেপ প্রয়োজন উল্লেখ করে বক্তারা অবিলম্বে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, পেশাগত দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি বন্ধ করা, হামলা ও হুমকির ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের দাবি জানান।
এমএন/এমএস