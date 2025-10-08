মেট্রোরেল বাস্তবায়নসহ ৫ দাবিতে নাসিকের সামনে মানববন্ধন

  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৪:৩৭ পিএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
পাঁচদফা দাবিতে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের (নাসিক) সামনে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। বুধবার (৮ অক্টোবর) দুপুরে ওয়ার্কিং ফর বেটার নারায়ণগঞ্জের উদ্যোগে কর্মসূচি শেষে প্রশাসক আবু নছর মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মানববন্ধনে জনভোগান্তি বিহীন পরিকল্পিত উন্নয়ন, মেট্রোরেল বাস্তবায়ন, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, দুর্গন্ধ বিহীন বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ না করা পর্যন্ত পানি কর প্রত্যাহার, গলাচিপা জামতলা মাসদাইর ও গুদারাঘাট এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবী জানানো হয়।

মানববন্ধনে ওয়ার্কিং ফর বেটার নারায়ণগঞ্জ সংগঠনের সভাপতি মাকসুদুল আলম খন্দকার খোরশেদ বলেন, আমরা পাঁচ দফা দাবীতে নগরভবন ঘেরাও করেছি। আমাদের বর্তমান প্রশাসক যথেষ্ট গতিশীল। তবে আমরা সকল বিভাগে এই গতিশীলতা আশা করি। আমরা চাই সিটি করপোরেশন যেন অতীতের মত মানুষের পাশে থাকে। আমরা জন ভোগান্তিহীন উন্নয়ন চাই।

নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ জাকির হোসেন বলেন, প্রত্যেকটি দাবী নিয়েই আমাদের কাজ চলমান রয়েছে। আমরা চেষ্টা করবো অতিদ্রুত সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য।

