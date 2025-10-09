খালে আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে মাছ শিকার, যুবকের এক বছরের কারাদণ্ড

খালে আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে মাছ শিকার, যুবকের এক বছরের কারাদণ্ড
ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গায় খালে আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে মাছ শিকারের অপরাধে মাফুজার শেখ (৩৫) নামে এক যুবককে এক বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
বুধবার (৮ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার বানা-পাঁচুড়িয়া এলাকার বানা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় সংলগ্ন এলাকা এ অভিযান চালানো হয়। দণ্ডপ্রাপ্ত মাফুজার শেখ উপজেলার দিঘলবানা গ্রামের মকছেদ শেখের ছেলে।
আদালত সূত্রে জানা যায়, বানা-পাঁচুড়িয়া খালে অবৈধভাবে আড়াআড়িভাবে বাঁশের বাঁধ দিয়ে মাছ শিকার করে আসছিরেন কিছু মানুষ। খবর পেয়ে সেখানে অভিযান চালিয়ে খালের ওপরের বাঁধ অপসারণ করা হয়। এরপর অবৈধ বাঁধ নির্মাণের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকায় মাফুজার শেখকে মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইনে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।
এসময় আলফাডাঙ্গা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা তরুণ বসু ও আলফাডাঙ্গা থানা পুলিশের উপপরিদর্শক সুজন বিশ্বাসের নেতৃত্বে থানা পুলিশের একটি আভিযানিক দল ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করতে সহায়তা করেন।
আলফাডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এ.কে.এম রায়হানুর রহমান বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, খালে অবৈধভাবে বাঁধ দিয়ে পানি ও মাছের স্বাভাবিক গতি নষ্ট করে এক শ্রেণির অসাধু ব্যক্তি মাছ শিকার করে আসছিলেন। অভিযান পরিচালনা করে বাঁধ অপসারণের পাশাপাশি একজনকে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।
এন কে বি নয়ন/ইএ