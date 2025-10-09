রেজাউল করিম
জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি না হলে ড. ইউনূসেরই বিপদ বেশি হবে
জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি তৈরি না হলে সবার আগে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকেই আইনের মারপ্যাঁচে পড়ে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা মহানগর উত্তর জামায়াতের সেক্রেটারি ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, এই আইনি ভিত্তি যদি দ্রুত নিশ্চিত না হয়, তবে ড. ইউনূসেরই সবচেয়ে বেশি বিপদ হবে।
বুধবার (৮ অক্টোবর) রাতে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি ও পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনসহ ৫ দফা দাবিতে লক্ষ্মীপুরে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। লক্ষ্মীপুর জেলা জামায়াতের ব্যানারে শহরের ঐতিহ্য কনভেনশন সেন্টারে এই সভার আয়োজন করা হয়।
ড. রেজাউল করিম আরও বলেন, যারা ডিসেম্বরে বা ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন দেওয়ার দাবি করছেন, তাদেরকে আগে আইনি ভিত্তি তৈরি করেই নির্বাচনের দাবির বৈধতা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, যদি নতুন করে আইনি ভিত্তি তৈরি না হয়, তবে পালিয়ে যাওয়া সরকারের মেয়াদ অনুযায়ী ২০২৯ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।
দেশের অর্থনীতির বর্তমান চিত্র তুলে ধরে জামায়াত নেতা রেজাউল করিম বলেন, বিগত সরকার বাংলাদেশকে অর্থনীতিতে তলাবিহীন ঝুড়িতে পরিণত করেছে। আজকে যে সন্তানটি জন্মগ্রহণ করছে, সেও ১ লাখ ১০ হাজার টাকা ঋণের বোঝা নিয়ে জন্মগ্রহণ করছে।
তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, বাংলাদেশ যদি দুর্নীতিমুক্ত হয়, প্রশাসন দুর্নীতিমুক্ত হয় এবং জাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থাকে রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়, তাহলে গবেষণায় দেখা গেছে- বাংলাদেশ ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়াকে অতিক্রম করে উন্নত স্থানে চলে যাবে।
লক্ষ্মীপুর জেলা জামায়াতের আমির এসইউএম রুহুল আমিন ভুঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির নজির আহমেদ, টুমচর ইসলামীয়া কামিল মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ হারুন আল মাদানি, জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি এআর হাফিজ উল্যাহ, সহকারী সেক্রেটারি নাসির উদ্দিন মাহমুদ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জেলা কমিটির সেক্রেটারি জহির উদ্দিন, জেলা জামায়াতের সাবেক সেক্রেটারি ফারুক হোসাইন নুরনবী, লক্ষ্মীপুর শহর জামায়াতের আমির আবুল ফারাহ নিশান ও শহর শিবির সভাপতি ফরিদ উদ্দিন প্রমুখ।
