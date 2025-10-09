  2. দেশজুড়ে

উপদেষ্টাদের নিয়ে কেন সেফ এক্সিটের বিতর্ক হবে: রিজভী

প্রকাশিত: ০৭:৫২ পিএম, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
নীলফামারীতে এক বৃদ্ধ দম্পতিকে অটোভ্যান ও নগদ ৫০ হাজার টাকা তুলে দেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী/ছবি-সংগৃহীত

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, খালেদা জিয়ার সেফ এক্সিটের দরকার পড়েনি। যদি কোনো নেতার অন্তরে সততার আলো থাকে, তার বিরুদ্ধে হাজার অভিযোগ করেও সেফ এক্সিটের দরকার হয় না, তাহলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টাদের নিয়ে কেন সেফ এক্সিটের বিতর্ক হবে?

বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) দুপুরে নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলার বাহাগিলী ইউনিয়নের উত্তর দুরাকুটি গ্রামে এক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে ওই গ্রামের বৃদ্ধ দম্পতি মোস্তাকিন-ছকিনা বেগমকে দুটি অটোভ্যান ও নগদ ৫০ হাজার টাকা তুলে দেন বিএনপির এই নেতা।

এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামকে উদ্দেশ করে রুহুল কবির রিজভী বলেন, ‘যিনি সেফ এক্সিটের কথা বলছেন, তারমতে যদি কোনো ব্যক্তি অন্যায় করে থাকেন, মহাদুর্নীতি করে থাকেন, টাকা পাচার করে থাকেন, অপরাধ করে থাকেন, হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তাহলে তার সেফ এক্সিট দরকার। আপনি তো এই সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন, আপনি বলুন কারা কারা এ ধরনের অন্যায় ও অপরাধ করেছেন। যখন তারা তাদের সেফ এক্সিটের কথা চিন্তা করবে, জাতিও চিন্তা করবে।’

বিএনপির বিরুদ্ধে শত সহস্র অপপ্রচারের পরও তারেক রহমান কোনো রাজনৈতিক দলের নাম ধরে অভিযোগ করেননি। এটাকে পলিটিকাল ডেভেলপমেন্ট বলেও মনে করেন বিএনপির এ শীর্ষ নেতা।

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকারকে সব গণতান্ত্রিক দল সমর্থন করেছে উল্লেখ করে রিজভী বলেন, ‘তিনি একজন গুণী ব্যক্তি, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তার নেতৃত্বাধীন সরকার ভালো কাজ করবে—এটাই আমাদের সবার কাম্য। আমরাতো বরাবরই এই সরকারের প্রতি আস্থা রাখতে চাই, যাতে সরকার নিরপেক্ষ সরকার হিসেবে কাজ করে।’

এসময় বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সংগীত শিল্পী বেবী নাজনীন, বিএনপির রংপুর বিভাগীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল খালেক, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য বিলকিস ইসলাম, সৈয়দপুর রাজনৈতিক জেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যক্ষ আব্দুল গফুর সরকার, সাধারণ সম্পাদক শাহীন কাতার শাহীন, কিশোরগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামুনসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

