নারায়ণগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে গৃহবধূর মৃত্যু

প্রকাশিত: ০৮:০৪ পিএম, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে ছাদে কাপড় শুকাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে রোজিনা আক্তার (৩৫) নামে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) বিকেলে আড়াইহাজার পৌরসভার ছোট বিনাইরচর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এসময় তার মেয়ে ও মা গুরুতর আহত হয়েছেন।

রোজিনা আক্তার টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার কামারপাড়া এলাকার সোহেলের স্ত্রী। আহতরা হলেন, রোজিনার মেয়ে সুরভী (১৬) এবং মা মাসুদা (৪৫)। তারা আড়াইহাজার পৌরসভার ছোট বিনাইরচর এলাকায় জনৈক শফির বাড়িতে ভাড়া থাকতেন।

স্থানীয়রা জানান, বিকেলে রোজিনার মেয়ে সুরভী বাড়ির ছাদে কাপড় শুকাতে গেলে হঠাৎ বিদ্যুতের তারে স্পর্শ হয়। মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে রোজিনা ও তার মা মাসুদাও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। তাদের চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে তিনজনকে উদ্ধার করে আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।

সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক রোজিনা আক্তারকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত সুরভীর অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

আড়াইহাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার নাসিরউদ্দিন বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ছাদের ওপর খোলা বৈদ্যুতিক তারে স্পৃষ্ট হয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। নিহতের পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

