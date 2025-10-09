  2. দেশজুড়ে

তফসিল ঘোষণার আগে তিস্তা মহাপরিকল্পনার কাজ শুরু করতে হবে: দুলু

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:৩৭ পিএম, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও তিস্তা নদী রক্ষা আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক অধ্যক্ষ আসাদুল হাবিব দুলু বলেন, ‘তিস্তা এখন শুধু একটি নদী নয়, এটি উত্তরাঞ্চলের দুই কোটি মানুষের জীবন মরণের প্রশ্ন। সরকার কেন এত বড় জনদাবি বাস্তবায়নে গড়িমসি করছে সেটি আমরা বুঝি না। আমরা চাই, তফসিল ঘোষণার আগে তিস্তা মহাপরিকল্পনার কাজ শুরু করা হোক। তফসিলের পর নানা জটিলতা দেখা দিতে পারে।’

বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) বিকেলে লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলায় গণমিছিল শেষে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও জানান, আমরা ১৭-১৮ ফেব্রুয়ারি লাগাতার কর্মসূচি পালন করেছি। সম্প্রতি ৫ অক্টোবর জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। আজ রংপুর বিভাগের পাঁচ জেলার প্রতিটি উপজেলায় গণমিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী ১৬ অক্টোবর তিস্তা নদীর তীরে ১৩০ কিলোমিটার ব্যাপী মশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হবে।

গণমিছিল শেষে হাতীবান্ধা এসএস সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এক গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন আন্দোলনের সমন্বয়কারী ও বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার হাসান রাজীব প্রধান।

মহসীন ইসলাম শাওন/আরএইচ/এএসএম

