লক্ষ্মীপুরে ২৫ মৎস্য চাষিকে সংবর্ধনা
লক্ষ্মীপুরে মৎস্য খাতে সেবা দানকারী ও চাষিদের নিরাপদ মৎস্য উৎপাদনে উৎসাহিত করতে ২৫ জনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। আরএমটিপি প্রকল্পের মাধ্যমে মাছ চাষের বিভিন্ন ধাপে উদ্যোক্তাদের এ সম্মাননা ক্রেস্ট, সনদ ও ভাতা দেওয়া হয়।
বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) দুপুরে নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্য পণ্য উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ’র সহযোগিতায় সোপিরেট এ আয়োজন করে। জেলা শহরের সমসেরাবাদ এলাকায় সোপিরেট কার্যালয়ে হলরুমে এ আয়োজন করা হয়।
সোপিরেটের চিফ এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর শরীফ হোসেনের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন লক্ষ্মীপুর জেলা মৎস্য কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম।
এসময় নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্য পণ্য উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের প্রকল্প ফোকাল আবদুল বাতেন, প্রকল্পের ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটের স্বপন সিংহ, সিনিয়র একাউন্টস অ্যান্ড ফাইন্যান্স সিদ্দীক উল্লাহ সোহেল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
উপ-প্রকল্পটি আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) ড্যানিডা এবং পল্লি কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতায় সোসাইটি ফর প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টশন রিসার্চ ইভ্যালুয়েশন অ্যান্ড ট্রেনিং (সোপিরেট) কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে।
