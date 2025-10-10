  2. দেশজুড়ে

কালীগঞ্জে বাল্যবিয়ে বন্ধ, বরের কারাদণ্ড

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি কালীগঞ্জ (গাজীপুর)
প্রকাশিত: ১০:২৯ এএম, ১০ অক্টোবর ২০২৫
গাজীপুরের কালীগঞ্জে বাল্যবিয়ের ঘটনায় বর কামরুল হাসান কাকনকে একমাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার তুমলিয়া ইউনিয়নের ইছাপুরা এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) জাকিয়া সরওয়ার লিমা।

কামরুল হাসান কাকন জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার তুমলিয়া ইউনিয়নের ইছাপুরা এলাকার মো. আনোয়ার হোসেনের ছেলে।

অভিযানকালে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শাহানাজ আক্তার, বেঞ্চ সহকারী মাহবুবুল ইসলামসহ থানা পুলিশ ও আনসার বাহিনী সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জাকিয়া সরওয়ার লিমা বলেন, বাল্যবিয়ে একটি সামাজিক ব্যাধি। অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিয়ে শুধু আইন বিরুদ্ধ নয়, এটি সমাজ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও ক্ষতিকর। আইন প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে চাই।

আব্দুর রহমান আরমান/আরএইচ/এএসএম

