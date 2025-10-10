  2. দেশজুড়ে

সাভারে কষ্টিপাথরের মূর্তি উদ্ধার, দাম ১ কোটি ২০ লাখ টাকা!

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি সাভার (ঢাকা)
প্রকাশিত: ০৪:০১ পিএম, ১০ অক্টোবর ২০২৫
সাভারে কষ্টিপাথরের মূর্তি উদ্ধার, দাম ১ কোটি ২০ লাখ টাকা!
১৬৫ কেজি ওজনের কষ্টিপাথরের মূর্তিটির দাম এক কোটি ২০ লাখ টাকা বলে জানিয়েছে পুলিশ/ছবি-সংগৃহীত

সাভারে ১৬৫ কেজি ওজনের কষ্টিপাথরের একটি বিষ্ণুমূর্তি উদ্ধার করেছে পুলিশ। এসময় দেলোয়ার হোসেন নামের একজনকে আটক করা হয়। মূর্তিটির মূল্য এক কোটি ২০ লাখ টাকা বলে জানিয়েছে পুলিশ।

শুক্রবার (১০ অক্টোবর) দুপুরের সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি নিশ্চিত করেন ঢাকা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সাভার সার্কেল) শাহিনুর কবীর।

গ্রেফতার দেলোয়ার হোসেন কুমিল্লার দাউদকান্দী থানার গোয়ালমারী এলাকার মৃত আবুল হোসেনের ছেলে।

সাভারে কষ্টিপাথরের মূর্তি উদ্ধার, দাম ১ কোটি ২০ লাখ টাকা!

পুলিশ জানায়, মূর্তিটি বিদেশে পাচারের চেষ্টা চলছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সাভার মডেল থানা পুলিশের একটি দল হেমায়েতপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অভিযান চালায়। এসময় একটি ফ্রিজের ভেতর থেকে কৌশলে মজুত রাখা ১৬৫ কেজি ওজনের কষ্টিপাথরের মূর্তিটি উদ্ধার করা হয। সেইসঙ্গে পাচারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে দেলোয়ার হোসেন নামের একজনকে আটক করে পুলিশ। পরে তাকে আদালতে পাঠানো হয়।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শাহিনুর কবীর জানান, মূর্তিটির মূল্য এক কোটি ২০ লাখ টাকা। এটি পাচারের চেষ্টা চলছিল।

মাহফুজুর রহমান নিপু/এসআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।