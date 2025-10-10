  2. দেশজুড়ে

জুলাই বিপ্লবের চেতনাকে বাইপাস করলে রাজপথে যুদ্ধ হবে: মামুনুল হক

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নারায়ণগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৯:৩৮ পিএম, ১০ অক্টোবর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জে গণসমাবেশে বক্তব্য রাখেন খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক বলেছেন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে যেভাবে বায়াত্তরের বাকশালী সংবিধানের মাধ্যমে ছিনতাই করা হয়েছিল, সেভাবে চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের চেতনাকে হাইজ্যাক করার চেষ্টা চলছে।

তিনি বলেন, পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই, চব্বিশের জুলাই বিপ্লবের চেতনাকে যদি কেউ বাইপাস করে আগামীর বাংলার রাজনীতির গতিপথ নির্ধারণ করতে চায়, তাহলে রাজপথে যুদ্ধ হবে।

শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সন্ধ্যায় নারায়ণগঞ্জ শহরের ডিআইটি চত্বরে জেলা ও মহানগর বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের উদ্যোগে গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, শাপলা চত্বরে গণহত্যাসহ সব হত্যাকাণ্ডের বিচার, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ ও খেলাফত প্রতিষ্ঠার দাবিতে এই গণসমাবেশের আয়োজন করা হয়।

মামুনুল হক আরও বলেন, ‘জুলাই সনদের আইনি ভিত্তির দাবিতে রাজপথে নেমে আসা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের জন্য লজ্জার বিষয়। স্পষ্ট ভাষায় বলছি, অনতিবিলম্বে রাষ্ট্রপতির আদেশের মাধ্যমে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি প্রাথমিক ঘোষণা করতে হবে। আগামী জাতীয় নির্বাচনের যথেষ্ট সময়ের আগেই গণভোটের মাধ্যমে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি কার্যকর হতে হবে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন জুলাই সনদের ভিত্তিতেই হবে। উচ্চকক্ষে পিআর পদ্ধতি ছাড়া কোনো উচ্চকক্ষ হবে না।’

খেলাফত মজলিস নারায়ণগঞ্জ মহানগর সভাপতি মাওলানা মামূনুর রশীদের সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন দলের মচাসচিব মাওলানা জালালুদ্দিন আহমদ, যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা আতাউল্লাহ আমীন ও মাওলানা তোফাজ্জল হোসাইন মিয়াজীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

মোবাশ্বির শ্রাবণ/এসআর/জিকেএস

