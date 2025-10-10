হেফাজতে ইসলাম পরামর্শদাতার দায়িত্ব পালন করছে: এ্যানি

হেফাজতে ইসলাম পরামর্শদাতার দায়িত্ব পালন করছে: এ্যানি
হেফাজতে ইসলাম কোনো রাজনৈতিক দল না হলেও, তারা সবার জন্য ‘পরামর্শক বা পরামর্শদাতা বা অভিভাবক’ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি। তিনি বলেন, হেফাজতে ইসলামের ভেতরে অনেকগুলো রাজনৈতিক দল আছে, সে কারণেই তাদের পরামর্শ সমাজে গ্রহণ করা হয়।
শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সন্ধ্যায় লক্ষ্মীপুর হেফাজতে ইসলামের নতুন কমিটির পরিচিতি সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। জেলা শহরের সোনার বাংলা চাইনিজ রেস্তোরাঁয় হেফাজত ইসলামের ব্যানারে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।
শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, হেফাজতে ইসলাম কথা বললে রাজনৈতিক একটা বিষয় চলে আসে এবং তাদের অনেকে নির্বাচন করতে চান- এই প্রশ্ন উঠেছে, উঠতে পারে। কারণ হেফাজতে ইসলাম তো কোনো রাজনৈতিক দল নয়। কিন্তু এই সংগঠনটির ভেতরেই অনেকগুলো রাজনৈতিক দল আছে বিধায় তাদের পরামর্শ সমাজে গ্রহণ করা হয়। হেফাজতে ইসলাম সবার জন্য একটা ‘পরামর্শক বা পরামর্শদাতা বা অভিভাবক’ হিসেবে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করছেন। সেই গাইডলাইনস নিতে তো আমাদের-আপনাদের কোনো আপত্তি নাই।
তিনি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সাম্প্রতিক বক্তব্যের বিষয়ে বলেন, তারেক রহমান প্রতিটি কথা মেপে বলেছেন এবং ইসলাম, দেশ, প্রতিবেশী দেশ ও সমাজ নিয়ে বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। তারেক রহমানের সর্বশেষ বক্তব্য হলো ‘সবার আগে বাংলাদেশ’ যার মধ্যে গণতন্ত্র, সমাজ ও মানবিকতা নিহিত আছে।
হেফাজতে ইসলামের জেলা কমিটির উপদেষ্টা আবু তাহেরের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব আজিজুল হক ইসলামাবাদী।
এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, হেফাজতে ইসলামের জেলা কমিটির সভাপতি মুফতি মুস্তাকুন্নবী কাসেমী, সাধারণ সম্পাদক নুরুল আমিন কাসেমী, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেজ জহিরুল ইসলাম ও জেলা জামায়াতের সাবেক সেক্রেটারি ফারুক হোসেন নুরনবী প্রমুখ।
কাজল কায়েস/কেএইচকে/জিকেএস