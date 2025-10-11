  2. দেশজুড়ে

জাগো নিউজে সংবাদ প্রকাশ

অবশেষে জাতীয় পরিচয়পত্র পেলেন দুই হাত না থাকা সেই জসিম

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ফরিদপুর
প্রকাশিত: ০৮:৫৬ এএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
অবশেষে জাতীয় পরিচয়পত্র পেলেন দুই হাত না থাকা সেই জসিম

ফরিদপুরের নগরকান্দার দুই হাত না থাকা ও পা দিয়ে লিখে এইচএসসি পাস করা জসিম মাতুব্বর (২৬) অবশেষে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) পেয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) দবির উদ্দিন নিজে জসিম মাতুব্বরের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, নগরকান্দার লস্করদিয়া ইউনিয়নের কালীবাড়ি বাজারে গিয়ে তার কাছে জাতীয় পরিচয়পত্র তুলে দেন।

এর আগে ২৪ সেপ্টেম্বর সকালে উপজেলা নির্বাচন কার্যালয়ে গিয়ে জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

এনআইডি পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে জসিম মাতুব্বর জাগো নিউজকে বলেন, আমার দুটি হাত নেই, পা দিয়ে লিখে এসএসসি ও এইচএসসি পাস করেছি। এখন আমি সরকারি রাজেন্দ্র কলেজে ডিগ্রি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। দুই হাত না থাকায় জীবনে অনেক কষ্ট করেছি। ইউএনও স্যার আমার দোকানে এসে নিজ হাতে আমার কাছে জাতীয় পরিচয়পত্র তুলে দেন। এটা আমার জীবনের এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত।

আরও পড়ুন-
দুই হাত না থাকা সেই জসিম পাচ্ছেন এনআইডি কার্ড
হাত না থাকায় জসিমের জুটছে না এনআইডি কার্ড

গত ২১ সেপ্টেম্বর ‘হাত না থাকায় জসিমের জুটছে না এনআইডি কার্ড’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে জাগো নিউজ। এরপর উপজেলা প্রশাসন তার এনআইডি কার্ড করে দেওয়া আশ্বাস দেয়। অবশেষে জসিমের কপালে জুটেছে কাঙ্ক্ষিত জাতীয় পরিচয়পত্র।

বিষয়টি নিশ্চিত করে নগরকান্দা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) দবির উদ্দিন জাগো নিউজকে বলেন, জসিম মাতুব্বর এক অনুপ্রেরণাদায়ী যুবক। তার কাছে জাতীয় পরিচয়পত্র তুলে দিয়েছি। তার দুই হাত নেই, কিন্তু আছে অদম্য ইচ্ছাশক্তি। শারীরিক সীমাবদ্ধতা তাকে থামাতে পারেনি; নিজের প্রচেষ্টা ও মনোবলে সে প্রমাণ করেছে মানুষ চাইলেই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে।

জন্ম থেকেই জসিমের দুটি হাত নেই, পা দিয়েই চলছে লেখাপড়া ও দৈনন্দিন কাজকর্ম। নিয়মিত পড়াশোনার পাশাপাশি করছেন ব্যবসা। কখনো ফলের ব্যবসা আবার কখনো কাঁচামালের ব্যবসা করেন তিনি। তবে জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকায় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলেন তিনি। বাবা-মায়ের জাতীয় পরিচয়পত্র এবং নিজের জন্মনিবন্ধন থাকলেও দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয় জাতীয় পরিচয়পত্রের জন্য। কিন্তু হাত না থাকায় আঙুলের ছাপ দিতে পারছিলেন না জসিম। ফলে তার এনআইডি কার্ড হচ্ছিল না।

এন কে বি নয়ন/এফএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।