লক্ষ্মীপুরে মা-মেয়েকে হত্যার ঘটনায় যুবক আটক

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১০:৩০ এএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে মা ও কলেজপড়ুয়া মেয়েকে গলাকেটে হত্যার ঘটনায় সোহেল রানা (৩২) নামে এক যুবককে আটক করা হয়েছে।

শুক্রবার (১০ অক্টোবর) রাতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে পুলিশ। এর আগে হত্যার ঘটনায় থানায় অজ্ঞাতপরিচয় আসামি করে মামলা করেন নিহত গৃহবধূর স্বামী।

এদিকে বিকেলে নিহত গৃহবধূ জুলেখা (৫৫) ও তার মেয়ে কলেজছাত্রী তানহা আক্তার মীমের (১৯) জানাজায় অংশ নিয়ে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে হত্যাকারীদের গ্রেফতারের আল্টিমেটাম দেন ১২ দলীয় জোটের মুখপাত্র ও বাংলাদেশ এলডিপির চেয়ারম্যান শাহাদাত হোসেন সেলিম। হত্যাকারীদের গ্রেফতার করা না হলে থানা ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারিও দেন তিনি।

আটক সোহেল চন্ডিপুর ইউনিয়নের উত্তর চন্ডিপুর গ্রামের খামার বাড়ির মোজাম্মেল হোসেন বাহারের ছেলে। তিনি নিহতদের আত্মীয়।

রামগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল বারী বলেন, নিহতের স্বামী মিজানুর রহমান বাদী হয়ে থানায় অজ্ঞাত আসামিদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। ঘটনাটি গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। একজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়।

পুলিশ ও ভুক্তভোগী পরিবারের লোকজন জানায়, বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) সন্ধ্যার পর রামগঞ্জের উত্তর চন্ডিপুর গ্রামে বাসায় ঢুকে মা ও মেয়েকে গলা কেটে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। পরে বাসায় থাকা স্বর্ণালংকার নিয়ে পালিয়ে যায় ঘাতকরা। রাতে নিহতদের পরিবারের পুরুষ সদস্যরা বাসায় গেলে জুলেখা ও মীমের গলাকাটা মরদেহ মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
শুক্রবার দুপুরে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়। বিকেলে পারিবারিক কবরস্থানে নিহতদের মরদেহ দাফন করা হয়। পরে রাতেই মিজানুর বাদী হয়ে রামগঞ্জ থানায় মামলা করেন।

