নেশার টাকা না পেয়ে নিজ ঘরে আগুন দিলেন যুবক

নেশার টাকা না পেয়ে নিজ ঘরে আগুন দিলেন যুবক
ফরিদপুরের নগরকান্দায় নেশার টাকা না পেয়ে নিজের ঘরে আগুন দিয়েছেন রাজু ফকির (২৯)। শনিবার (১১ অক্টোবর) সকালে উপজেলার সালিথা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, রাজু ফকির সালিথা গ্রামের আজগার ফকিরের ছেলে।
আদালত ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, রাজু দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় মাদকাসক্ত হিসেবে পরিচিত। পরিবার ও প্রতিবেশীরা একাধিকবার তাকে ভালো পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সফল হননি। তিনি প্রায়ই পরিবারের কাছে নেশার টাকা দাবি করতেন। শনিবার সকালে পরিবারের কাছে টাকা দাবি করেন রাজু। তবে পরিবারের সদস্যরা টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে ক্ষিপ্ত হয়ে রাজু নিজ ঘরে আগুন ধরিয়ে দেন। এতে ঘরের আসবাবপত্র ও মূল্যবান সামগ্রী পুড়ে যায়। পরে স্থানীয়রা দ্রুত এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে এবং পরে ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নিভিয়ে ফেলে।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) দবির উদ্দিন। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে রাজু ফকিরকে দণ্ডবিধির আওতায় ৬ মাসের কারাদণ্ড দেন।
বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করে ইউএনও দবির উদ্দিন জাগো নিউজকে বলেন, ওই যুবক দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত। নেশার টাকা না পেয়ে নিজের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে রাজু ফকিরের ডোপ টেস্ট করা হয় এবং ফলাফল পজিটিভ পাওয়া যায়। তিনি নিজেও মাদকাসক্তের কথা স্বীকার করেছেন। পরে তাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে ছয় মাসের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।
