বিএনপির ৩১ দফাই আধুনিক বাংলাদেশের রূপরেখা: মনিরুল হক চৌধুরী
বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মনিরুল হক চৌধুরী বলেন, বিএনপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ‘রাষ্ট্র পুনর্গঠনের ৩১ দফা’ হলো আধুনিক বাংলাদেশের রূপরেখা।
শনিবার (১১ অক্টোবর) সন্ধ্যায় কোটবাড়ি এলাকায় গণসংযোগ ও এক কর্মীসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
মহানগরীর ২৩ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়নে প্রচার ও জনগণের মাঝে তুলে ধরতে কুমিল্লায় গণসংযোগ ও কর্মীসভা ও লিফলেট বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
স্থানীয় বিএনপি নেতা ও বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী বাশার ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে কর্মীসভায় মনিরুল হক চৌধুরী বলেন, ৩১ দফা একটি ন্যায়ভিত্তিক, গণতান্ত্রিক ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের দিকনির্দেশনা। ৩১ দফা বাস্তবায়ন বর্তমান সময়ে জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।
তিনি বলেন, এ অঞ্চল ড. আখতার হামিদ খানের স্মৃতি বিজড়িত অঞ্চল। তিনি এ অঞ্চলে বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) প্রতিষ্ঠা করেন, ড. খানের উদ্ভাবিত ‘কুমিল্লা মডেল’ বিশ্বের অনেক দেশে সমাদৃত। দিদার সমিতি প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে তিনি এদেশে সমবায়ের বীজ বপন করেন।
তিনি বলেন ড. আখতার হামিদ খানের নামে আমরা এ কোটবাড়ি অঞ্চলকে এএইচকে স্যাটেলাইট সিটি করার উদ্যোগ নিয়েছি। এ অঞ্চলে বিএনপির সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। বিএনপি ক্ষমতায় এলে এ অঞ্চল তথা দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন হবে। কুমিল্লা বিভাগ এখন সময়ের দাবি। অনতিবিলম্বে কুমিল্লা বিভাগ ঘোষণার দাবি জানাচ্ছি।
বিএনপির ঢাকা মহানগরী উত্তরের সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক মেহেদী হাসানের সঞ্চালনায় কর্মীসভায় কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক সিদ্দিকুর রহমান, মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সভাপতি আবু হানিফ, সদর দক্ষিণ উপজেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট আক্তার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক ওমর ফারুক চৌধুরী, ২১ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর কাজী মাহবুবর রহমান ও সাবেক কাউন্সিলর খলিলুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
জাহিদ পাটোয়ারী/আরএইচ/জেআইএম