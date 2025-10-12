  2. দেশজুড়ে

বগুড়ায় অ্যাপের মাধ্যমে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে নারী আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক বগুড়া
প্রকাশিত: ০৯:৪১ এএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
প্রতারণার অভিযোগে স্থানীয় জনতা আটক করলে হেফাজতে নেয় পুলিশ। ইনসেটে লাকি খাতুন

চাকরি ও উচ্চ মুনাফার প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণার অভিযোগে লাকি খাতুন নামের এক নারীকে আটক করেছে পুলিশ। শনিবার (১১ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে বগুড়া শহরের ওয়াপদা পুরান বগুড়া এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।

‘এডিএ মিউজিক’ নামের একটি অ্যাপের মাধ্যমে প্রায় আড়াইশ গ্রাহকের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, বগুড়ার গাবতলী উপজেলার বাগবাড়ি এলাকায় প্রতিষ্ঠানটি খুলে চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকে এই প্রতারণা শুরু করেন লাকি। প্রথমে ৩৮০০ টাকা বিনিয়োগে দৈনিক ১২৫ টাকা, পরে পর্যায়ক্রমে আরও বড় অঙ্কের বিনিয়োগে আরও বেশি মুনাফার লোভ দেখিয়ে গ্রাহকদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হতো। পঞ্চম লেভেল চালু হওয়ার আগেই লাকি খাতুন গাবতলী অফিসে তালা ঝুলিয়ে গ্রাহকদের সব টাকা নিয়ে পালিয়ে যান। এ ঘটনায় গাবতলী উপজেলার বাগবাড়ি তদন্ত কেন্দ্রে অভিযোগ দিলেও কোনো সুরাহা হয়নি। এ কাজে চঞ্চল নামে একজনসহ লাকীর আরও সহযোগী রয়েছেন বলে দাবি ভুক্তভোগীদের।

জানা যায়, গত ৩০ সেপ্টেম্বর এ নিয়ে ভুক্তভোগীরা মানববন্ধন করেও কোনো সমাধান পাননি। অবশেষে শনিবার লাকি খাতুনের সন্ধান পেলে ভুক্তভোগীরা বগুড়া শহরের ওয়াপদা পুরাণ বগুড়া এলাকায় তাকে আটক করে। পরে শহরের ওয়াপদা গেট এলাকায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন তারা।

খবর পেয়ে বগুড়া সদর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযুক্ত লাকি খাতুনকে ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে হেফাজতে নেয়।

বগুড়া সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তফা মঞ্জুর জানান, এডিএ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে অনলাইনে বিনিয়োগের নামে গ্রাহকদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা তাদের আশ্বস্ত করেছি থানায় মামলা করলে আমরা পদক্ষেপ নেব। হেফাজতে নেওয়া লাকির নামে মামলা রুজু হলে আদালতে পাঠানো হবে। প্রাথমিকভাবে আড়াইশ জনের বেশি লোক প্রতারিত হয়েছে বলে জানা গেছে।

