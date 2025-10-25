  2. দেশজুড়ে

গাইবান্ধায় সিএনজি-ট্রলি মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ২

প্রকাশিত: ০২:৫০ এএম, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
গোবিন্দগঞ্জ থানা/ফাইল ছবি

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও স্যালো ইঞ্জিনচালিত ট্রলির মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) সন্ধ্যায় গোবিন্দগঞ্জ-নাকাইহাট সড়কের বাজুনিয়া পাড়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার নাকাই ইউনিয়নের বড় বাজুনিয়া পাড়া গ্রামের আতিকুর রহমানের স্ত্রী লিমা বেগম (৪০) ও জয়পুরহাট সদরের বাসিন্দা সবদের আলী (৫০)।

স্থানীয়রা জানান, নাকাইহাট বাজার থেকে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা শহরের দিকে যাচ্ছিল। পথে বাজুনিয়ার পাড়া ব্রিজের ওপর গোবিন্দগঞ্জের দিক থেকে আসা ট্রলির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে সিএনজিতে থাকা দুই যাত্রী গুরুতর আহত হন। তাদের উদ্ধার করে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথেই মারা যান।

গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বুলবুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, দুর্ঘটনার বিষয়ে কেউ অভিযোগ করেনি। অভিযোগ করলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

