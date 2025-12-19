হাসনাত আব্দুল্লাহ
প্রতিদিন হুমকি-ধমকি আসছে, মেরে ফেলবে বলে ভয় দেখাচ্ছে
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক ও কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনে দলের মনোনীত প্রার্থী হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেছেন, আমার কাছে প্রতিদিন অনেক হুমকি-ধমকি আসছে, মেরে ফেলবে বলে ভয় দেখাচ্ছে।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাতে আধিপত্যবাদবিরোধী পদযাত্রা ও গণসংযোগ শেষে কুমিল্লার দেবিদ্বারের জাফরগঞ্জ ইউনিয়নের চরবাকর এলাকায় একটি উঠান বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন।
হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, একটা পক্ষ ক্ষমতার আগেই ভোটারদের ভয়ভীতি দেখানো শুরু করেছে। তারা যদি ক্ষমতায় যায় তাহলে তাদের আসল রূপ বের হয়ে আসবে।
তিনি বলেন, ক্ষমতা না থাকলে বিনয়ী হয়, আর ক্ষমতা পাইলে বেপরোয়া হয়ে যায়। তারা প্রকৃত ভালো মানুষ না। আগামী নির্বাচন হবে টেন্ডারবাজ, মামলাবাজ, চাঁদাবাজ থেকে বের হয়ে আসার নির্বাচন। আমি কোনো টেন্ডারবাজ ও চাঁদাবাজের ওপর নির্ভর করে নির্বাচন করতে চাই না।
এ সময় হাসনাতের সঙ্গে এনসিপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
জাহিদ পাটোয়ারী/এনএইচআর