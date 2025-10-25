মাছ চাষে যুবদল নেতার দখলকাণ্ড
ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে সরকারি খাল দখল করে মাছ চাষের অভিযোগ উঠেছে উপজেলা যুবদলের সাবেক সহসভাপতি সৈয়দ টুটুল হোসেনের বিরুদ্ধে। এই প্রভাবশালী যুবদল নেতা খালটির এক কিলোমিটারের বেশি অংশ দখল করে রাখায় পার্শ্ববর্তী ফসলের জমি জলমগ্ন হয়ে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে কৃষকরা।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, উপজেলার সাতৈর ইউনিয়নের বালিয়াপাড়া গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে বালিয়াপাড়া খাল, যা বারাসিয়া নদী থেকে উৎপন্ন। বালিয়াপাড়া স্লুইসগেট সংলগ্ন এলাকা থেকে বালিয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত খালটির এক কিলোমিটারের বেশি অংশ সৈয়দ টুটুল হোসেনের নেতৃত্বে ৪/৫ জন আড়াআড়ি বাঁশের বেড়া (স্থানীয় ভাষায় ‘কাঠা’) দিয়ে আটকে মাছ চাষ করছেন। একই সঙ্গে খালে মাছ চাষের সুবিধার জন্য স্লুইসগেট বন্ধ করে রাখা হচ্ছে।
ফলে পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ ফসলের জমিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হওয়ায় পাকা ধান পচে যাচ্ছে বলে কৃষকদের অভিযোগ। কৃষকদের দাবি, স্লুইসগেট খোলা থাকলে মাঠের পানি সরে যেত এবং ফসলের ক্ষতি হতো না।
স্থানীয় বাসিন্দা বিপ্লব জানান, টুটুল হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে ওই বাঁধ দেওয়া জায়গা থেকে মাছ মারলে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে। এর ফলে খালটির দখলকৃত অংশের দুই পাড়ের মানুষ খালটি কোনো কাজেই ব্যবহার করতে পারছেন না।
বালিয়াপাড়া গ্রামের পরশউল্লাহ বলেন, টুটুলের নেতৃত্বে স্থানীয় সত্তার মেকার, কুদ্দুস, অলিয়ার রহমানসহ ৫/৬ জন মিলে এই খালে বাঁধ দিয়ে মাছ চাষ করছেন। মাসখানেক আগে থেকে তারা এই মাছ চাষ করছেন। প্রতি বছর খালের দুই পাড়ের বাসিন্দারা খাল থেকে মাছ ধরতে পারতেন, এবার আর সম্ভব না।
মোক্তার খালাসী নামের অপর স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, আমি ক্ষেতে ধান লাগিয়েছিলাম। মাছ চাষের জন্য ওরা (টুটুল) পাশের স্লুইসগেট বন্ধ করে রাখায় ফসলের ক্ষেতে পানি জমে গেছে। আমার সব পাকা ধান পচে গেছে। স্লুইসগেট খোলা রাখলে পার্শ্ববর্তী ফসলের ক্ষেতের পানি খাল দিয়ে নেমে যেত।
এ ব্যাপারে অভিযুক্ত সৈয়দ টুটুল হোসেনের বক্তব্য জানতে তার মোবাইলে কল করা হলে তিনি পরে কথা বলবেন বলে লাইন কেটে দেন।
এ বিষয়ে বোয়ালমারী উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মীর লিয়াকত আলী বলেন, বিষয়টি জানার পরে সরেজমিনে গিয়ে তাদের বাঁধ অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদি বাঁধ অপসারণ না করে তাহলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
বোয়ালমারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তানভীর হাসান চৌধুরী বলেন, অচিরেই উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের দিয়ে মূল ঘটনা যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
এন কে বি নয়ন/কেএইচকে/এএসএম