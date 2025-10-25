মেহেরপুর সীমান্তে ৩০ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করলো বিএসএফ
পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে মেহেরপুর সীমান্ত দিয়ে ৩০ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ। শনিবার (২৫ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে গাংনী উপজেলার কাজিপুর সীমান্তের ১৪৭নং মেইন পিলারের শূন্য রেখায় এসব বাংলাদেশিদের হেফাজতে নেয় বিজিবি।
বিজিবি জানিয়েছে, বিভিন্ন সময় অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করা বাংলাদেশিরা ভারতীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে আটক হয়ে কারাগারে ছিলেন। কারা মেয়াদ শেষ হওয়ায় শনিবার বিজিবি-বিএসএফ পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের হস্তান্তর করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিএসএফের গান্দিনা ক্যাম্পের ইন্সপেক্টর এবিসন ফ্রাংকো এবং বিজিবি কাজিপুর ক্যাম্পের সুবেদার শাহাবুদ্দিন।
সুবেদার শাহাবুদ্দিন জানান, হস্তান্তরকৃত বাংলাদেশিদের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। তাদের গাংনী থানায় সোপর্দ করা হবে। পরবর্তীতে তাদের পরিচয় যাচাই বাছাই করে স্বজনদের কাছে দেওয়া হবে। আটকরা সবাই বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা।
