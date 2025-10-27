সাগর থেকে চার জেলেকে ধরে নিয়ে গেলো আরাকান আর্মি

সাগর থেকে চার জেলেকে ধরে নিয়ে গেলো আরাকান আর্মি
সাগরের ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা শেষে মাছ ধরতে গিয়ে চার জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে মিয়ানমারের বিচ্ছিন্ন বাদী সংগঠন আরাকান আর্মি।সোমবার (২৭ অক্টোবর) সকালের দিকে টেকনাফ শাহপরীর দ্বীপ সংলগ্ন এলাকায় সাগরে এ ঘটনা ঘটে।
আটকরা হলেন- টেকনাফ শাহপরীর দ্বীপের নুর কালাম, শফি আলম, আবুল কালাম ও নৌকার মালিক আব্দুর রহমান।
বিষয়টি নিশ্চিত করেন জেলে ইয়াকুব আলী জানান, টেকনাফ শাহপরীর দ্বীপ সংলগ্ন সেন্টমার্টিনের কাছাকাছি সাগরের জেলেরা মাছ ধরছিলো। এ সময় আরাকান আর্মির সদস্যরা একটি মাছ ধরার নৌকাতে থাকা মাঝিসহ চার জেলেকে আটক করে নিয়ে যান।
তিনি আরও জানান, সাগরে মাছ ধরার সময় নির্দিষ্টভাবে খেয়াল করা যায় না, বাংলাদেশ সীমান্ত আর মিয়ানমার সীমান্ত কোনটা। কিন্তু আরাকান আর্মির সদস্যরা অনেক সময় তেমন কিছু না দেখে তারা জেলেদের ধরে নিয়ে যান।
টেকনাফ শাহপরীর দ্বীপ জালিয়াপাড়া নৌঘাটের সভাপতি আবদুল গণি জানান, আব্দুর রহমান তার নিজের নৌকায় চার মাঝিমাল্লাকে নিয়ে মাছ শিকারে যান। এ সময় আরাকান আর্মির সদস্যরা তাদের ধরে নিয়ে যায়।
তিনি আরও জানান, সাগরের ২২ দিন মাছ শিকার বন্ধের পরে খোলার একদিনের মাথায় এ ঘটনা দুঃখজনক। জেলেরা সাগরে মাছ ধরার ক্ষেত্রে অনেকটা আতঙ্কিত থাকেন।
টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শেখ এহেসান উদ্দিন জানান, চার জেলে আরাকান আর্মির হাতে আটকের বিষয়টি শুনেছি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মাছ ধরার ক্ষেত্রে জেলেরা যেনো সীমান্ত অতিক্রম না করে সেটাও খেয়াল রাখা জরুরি জেলেদের।
জাহাঙ্গীর আলম/এনএইচআর/জিকেএস