রংপুরে তারেক রহমানের জনসভা প্রচারে টাঙানো হবে ২০০ মাইক
নির্বাচনি জনসভায় যোগ দিতে শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) রংপুরে যাচ্ছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এদিন বিকেলে রংপুরের কালেক্টরেট ঈদগাহ মাঠে জনসভায় তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখবেন।
দীর্ঘ দুই দশক পর তারেক রহমানের আগমন ঘিরে উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে নেতাকর্মীদের মাঝে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই শুরু হয়েছে মঞ্চ তৈরির কাজ। সেইসঙ্গে চলছে মাইক টাঙানোর প্রস্তুতি।
ঢাকা থেকে আসা ‘রাজ সাউন্ড’র অপারেটর মেহেদী হাসান বলেন, মঞ্চ, মাঠ এবং মাঠের বাইরে দুইশো মাইক টাঙানোর প্রস্তুতি চলছে। এছাড়া অতিরিক্ত আরও ২০টি মাইক প্রস্তুত থাকবে।
রংপুর মহানগর ওলামা দলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মাওলানা আজিজুল ইসলাম বলেন, প্রিয় নেতার জন্য দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষায় ছিলাম। অবশেষে আমাদের কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে।
বৃহস্পতিবার দুপুরে মাঠ পরিদর্শনে গিয়ে বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক (রংপুর বিভাগ) অধ্যক্ষ আসাদুল হাবিব দুলু বলেন, তারেক রহমানের রংপুর আগমন ঘিরে সব ধরনের প্রস্তুতি চলছে। নেতাকর্মীদের মাঝে গণজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। আশা করছি এবারের এই জনসভা স্মরণকালের সবচেয়ে বড় জনসভা হবে।
শুক্রবার বগুড়া থেকে রংপুর যাওয়ার সময় বিকেল পৌনে চারটায় পীরগঞ্জ উপজেলার জাফরপাড়ায় শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করবেন তারেক রহমান।
