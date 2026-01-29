  2. দেশজুড়ে

শাহ মখদুমের মাজার জিয়ারত করে সমাবেশ মঞ্চে তারেক রহমান

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি রাজশাহী
প্রকাশিত: ০২:০৮ পিএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান রাজশাহীতে পৌঁছেছেন। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) দুপুর সোয়া ১২টায় তিনি বিমানযোগে পদ্মা পাড়ের বিভাগীয় শহর রাজশাহীর হজরত শাহ মখদুম বিমানবন্দরে অবতরণ করেন।

রাজশাহীতে পৌঁছে তিনি প্রথমে নগরীর দরগাপাড়ায় অবস্থিত হজরত শাহ মখদুম (রহ.)-এর মাজার জিয়ারত করেন। এরপর দুপুর ২টায় ঐতিহাসিক মাদরাসা মাঠে আয়োজিত নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দেওয়ার কথা রয়েছে তার।

মাদরাসা মাঠের এই জনসভায় রাজশাহীর পাশাপাশি চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নাটোর জেলার বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী অংশ নেবেন। এসময় তিনি এই তিন জেলার মোট ১৩ জন এমপি প্রার্থীকে জনতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন বলে দলীয় সূত্র জানিয়েছে।

এদিকে তারেক রহমানের আগমনকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই মাদরাসা মাঠ ও আশপাশের এলাকায় দলীয় নেতাকর্মী ও সমর্থকদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। ব্যানার, ফেস্টুন ও স্লোগানে মুখর হয়ে উঠেছে পুরো এলাকা। দুপুর ১২টার দিকে পুরো মাঠ কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেছে।

রাজশাহীর জনসভা শেষে সড়ক পথে বগুড়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন তারেক রহমান। পথে বিকেলে নওগাঁর এটিম মাঠে একটি নির্বাচনি জনসভায় ভাষণ দেবেন তিনি। সন্ধ্যায় নিজ নির্বাচনি এলাকা বগুড়া শহরের আলফাতুন্নেসা খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন।

