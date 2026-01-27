  2. দেশজুড়ে

খুলনায় জামায়াতের জনসভায়স্থলে জড়ো হচ্ছেন নেতাকর্মীরা

প্রকাশিত: ০১:০১ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
খুলনা সার্কিট হাউজে আয়োজিত জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনি জনসভায় বক্তব্য দেবেন দলের আমির ডা. শফিকুর রহমান। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) সকাল থেকে বেলা বাড়ার সঙ্গে আসতে শুরু করেছেন জনসভায় যোগ দিতে নেতাকর্মীরা। জনসভায় নিরাপত্তা দিতে পুলিশ মাঠে সজাগ রয়েছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বেলা ১২টায় সরেজমিনে সার্কিট হাউজ ঘুরে দেখা যায়, জনসভা সফল করতে জামায়াতের নেতাকর্মীরা কাজ করছেন। এছাড়াও নিরাপত্তায় রয়েছেন স্বেচ্ছাসেবী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, আজ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যের স্থানীয় নেতারা জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে থাকবেন। সাতক্ষীরার জনসভা শেষ করে বেলা সাড়ে ৩টায় জামায়াতের আমির খুলনায় জনসভায় আসবেন ও বক্তব্য রাখবেন।

জামায়াতের খুলনা মহানগর আমির মাহফুজুর রহমান জানান, জনসভা সফল করতে ১৫টি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। সার্কিট হাউজ মাঠে ৪০ ফুট বাই ৩০ ফুট আকারের মঞ্চ নির্মাণ হয়েছে। জনসভায় লক্ষাধিক মানুষের উপস্থিতি ঘটবে বলে তিনি আশা করেন।

তিনি আরও জানান, জনসভায় বিশেষ অতিথি থাকবেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল ও খুলনা-৫ আসনের দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী মিয়া গোলাম পরওয়ার ও ছাত্রশিবিরের সভাপতি নুরুল ইসলাম সাদ্দাম। এছাড়াও আসনগুলোর ১০ দলীয় নির্বাচনের ঐক্যের প্রার্থীরা জনসভায় বক্তব্য রাখবেন।

খুলনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন বলেন, সমাবেশ ঘিরে সর্বোচ্চ পর্যায়ের নিরাপত্তার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। শুধু আমাদের চারটি টিম রয়েছে মাঠে ও অন্যান্য পুলিশ সদস্যরাও নিরাপত্তায় কাজ করছে।

