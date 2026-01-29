ভোটের সিস্টেমকেই ধ্বংস করে দিয়েছিল আওয়ামী লীগ: জি কে গউছ

ভোটের সিস্টেমকেই ধ্বংস করে দিয়েছিল আওয়ামী লীগ: জি কে গউছ
বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও হবিগঞ্জ-৩ (সদর-লাখাই-শায়েস্তাগঞ্জ) আসনের ধানের শীষের প্রার্থী আলহাজ জি কে গউছ বলেছেন, গত ১৭ বছরে আওয়ামী লীগ ভোটের পুরো সিস্টেমকেই ধ্বংস করে দিয়েছিল।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) দুপুরে সদর উপজেলার লস্করপুরে আয়োজিত নির্বাচনি পথসভায় তিনি এ কথা বলেন।
জি কে গউছ বলেন, আমরা চেয়েছিলাম উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট করি। নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকে নিজেদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেই। কিন্তু আওয়ামী লীগ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, মুসলিম কাউকেই বিশ্বাস করেনি। তারা চেয়েছিল নিজেরা যেনতেনভাবে ক্ষমতায় থাকবে।
তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের আপাতত বড় কেউ নেই। হাসিনা পালানোর সঙ্গে সঙ্গে তারাও পালিয়েছে।
ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ফরিদ মিয়ার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদিনের সঞ্চালনায় সভায় বক্তৃতা করেন গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী বেলাল, মহিবুল ইসলাম শাহীন, আব্দুল আজিজ, হাবিবুর রহমান হাবিব ও অ্যাডভোকেট ময়নুল হোসেন দুলাল প্রমুখ।
সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/এনএইচআর/এমএস