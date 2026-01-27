১৯ বছর পর নেতাকে বরণে প্রস্তুত হচ্ছেন বগুড়ার বিএনপি নেতাকর্মীরা

১৯ বছর পর নেতাকে বরণে প্রস্তুত হচ্ছেন বগুড়ার বিএনপি নেতাকর্মীরা
প্রায় দুই দশক পর পৈত্রিক ভিটা ও নিজের নির্বাচনি এলাকা বগুড়ায় পা রাখছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তার এই আগমনকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক অঙ্গনে বইছে উৎসবের আমেজ। দীর্ঘ ১৯ বছর পর প্রিয় নেতাকে বরণ করে নিতে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে বগুড়া জেলা বিএনপি।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, আগামী ২৯ জানুয়ারি (বৃহস্পতিবার) তারেক রহমান উত্তরবঙ্গের তিনটি জেলায় নির্বাচনি কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। প্রথমে ওইদিন দুপুর সাড়ে ১২টায় রাজশাহীর ঐতিহাসিক মাদরাসা ময়দানে (হাজী মোহাম্মদ মহসিন সরকারি বিদ্যালয় মাঠ) এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দেবেন তিনি। মূলত ২৮ জানুয়ারি এই সমাবেশ হওয়ার কথা থাকলেও বিমানের টিকিট জটিলতার কারণে তা একদিন পিছিয়ে ২৯ জানুয়ারি পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।
রাজশাহীর কর্মসূচি শেষে তিনি সড়কপথে নওগাঁর উদ্দেশে রওনা হবেন। বিকেল ৩টায় নওগাঁর ঐতিহ্যবাহী এটিম মাঠে আয়োজিত জনসভায় তার যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে। নওগাঁর সমাবেশ শেষ করে তিনি সরাসরি পৌঁছাবেন নিজের নির্বাচনি এলাকা বগুড়ায়। বিকেল ৪টায় শহরের ঐতিহাসিক আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে আয়োজিত বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখবেন তারেক রহমান।
বগুড়া জেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম বাদশা বলেন, চেয়ারম্যানের আগমনকে ঘিরে বগুড়াবাসী ও দলীয় নেতাকর্মীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। আমরা আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠ পরিদর্শন করেছি। আশা করছি, এই জনসভায় কয়েক লক্ষাধিক মানুষের সমাগম ঘটবে।
সফরসূচি অনুযায়ী, ২৯ জানুয়ারি জনসভা শেষে তারেক রহমান বগুড়াতেই রাত্রিযাপন করবেন। পরদিন ৩০ জানুয়ারি সকালে তিনি বগুড়া-৬ (সদর) আসনের বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনি গণসংযোগে অংশ নেবেন। এরপর তিনি গাবতলী উপজেলার বাগবাড়ী গ্রামে তার পৈত্রিক ভিটায় যাবেন এবং সেখানে স্থানীয় সাধারণ মানুষের সঙ্গে কুশল বিনিময় ও গণসংযোগ করবেন।
গাবতলীর কর্মসূচি শেষে শাজাহানপুর উপজেলা হয়ে পুনরায় বগুড়া শহরে ফিরে এসে তিনি রাত্রিযাপন করবেন বলে জেলা বিএনপির নেতারা নিশ্চিত করেছেন।
এদিকে তারেক রহমানের আগমন উপলক্ষে গত রোববার আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠ পরিদর্শন করেছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় জ্যেষ্ঠ নেতারা। উপস্থিত ছিলেন বিএনপির সাবেক চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মাহবুবর রহমান, হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, সাধারণ সম্পাদক আবু হাসান, ছাত্রদল সভাপতি হাবিবুর রশিদ সন্ধানসহ অঙ্গসংগঠনের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ।
এফএ/এমএস