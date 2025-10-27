এখনো স্থগিত দলীয় পদ
মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সঙ্গে বিএনপির গুলশান কার্যালয়ে ফজলুর রহমান
বিএনপির দলীয় সব পদ থেকে অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমানকে তিন মাসের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। গত ২৬ আগস্ট দল থেকে বিষয়টি জানানো হয়। অথচ সেই স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের আগেই বিএনপির গুলশান কার্যালয়ে মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সঙ্গে বৈঠকে ডাক পেলেন ফজলুর রহমান।
রোববার (২৬ অক্টোবর) সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপির কার্যালয়ে দলীয় মনোনয়নপ্রত্যাশী হিসেবে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে মতবিনিময়ে অংশ নেন ফজলুর রহমান।
বৈঠকে অংশ নেওয়ার বিষয়টি সোমবার (২৭ অক্টোবর) জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন ফজলুর রহমান। তবে পদ স্থগিত হওয়া সত্ত্বেও বৈঠকে অংশ নেওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।
অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান বলেন, ‘আমার আসন থেকে কতজন প্রার্থী ওই মিটিংয়ে ছিল, সেটা আমি জানি না। আমাকে ডেকেছে, আমি গেছি। আর কারা প্রার্থী, সেটা আমি জানি না।’
এসময় ‘দল থেকে তো আপনার সব পদ স্থগিত করা হয়েছিল, এগুলো কি আবার সক্রিয় করা হয়েছে?’—এমন প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘এই প্রশ্নের উত্তর আমি আপনাকে দেবো না। এত সহজে ফজলুর রহমানকে ফোন করে উত্তর নিয়ে নিবেন ভাবছেন?’
পদ স্থগিতের আগে ২৪ আগস্ট ফজলুর রহমানের নামে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করে বিএনপি। নোটিশের লিখিত জবাব না দিয়ে তিনি সময় বাড়ানোর আবেদন করেন, যা বিবেচনায় নিয়ে আরও ২৪ ঘণ্টা সময় বাড়ানো হয়। পরে তিনি নোটিশের জবাব দিলেও তা দলীয় হাইকমান্ডকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। ফলস্বরূপ, অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমানের সব দলীয় পদ তিন মাসের জন্য স্থগিত করা হয়।
