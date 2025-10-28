রংপুরে জাতীয় পার্টি ছেড়ে বিএনপিতে যোগ দিলেন শতাধিক নেতাকর্মী
রংপুরে জাতীয় পার্টি ছেড়ে বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন শতাধিক নেতাকর্মী।
সোমবার (২৭ অক্টোবর) বিকেলে মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক সামসুজ্জামান সামুর নগরীর গুপ্তপাড়ার ব্যক্তিগত কার্যালয়ে হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে যোগ দেন জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীরা।
এসময় মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক সামসুজ্জামান সামু তাদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন।
যোগদানকারীরা হলেন, মেকুড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক শাহজাদা মিয়া, ৩৩নং ওয়ার্ড জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক ইউনুস আলী, সহসাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল, সহসভাপতি দুদা মিয়া, সহসভাপতি আহিয়াত, সাংগঠনিক সম্পাদক আহিয়ার রহমান, জাতীয় পার্টির নেতা রফিকুল ইসলাম, জাহিদুল, মহব্বত আলী, শাহাজাদা, মুকুল, লুতফর, সামসুল, শহিদুল ইসলাম, রাসেল, দেলোয়ারসহ শতাধিক নেতাকর্মী।
রংপুর মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক সামসুজ্জামান সামু বলেন, ‘আজ যারা বিএনপিতে যোগদান করলেন, তারা দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় পার্টির রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। তারা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং রংপুরের উন্নয়নের স্বার্থে বিএনপির সঙ্গে থাকার দৃঢ় প্রত্যয়ে যোগদান করলেন। আমি তাদের স্বাগত জানিয়েছি। আমি মনে করি, এভাবেই বিএনপির তৃণমূল আরও বেশি শক্তিশালী হবে।’
এসময় মহানগর বিএনপির সদস্য সাবেক কাউন্সিলর মকবুল হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার আশিকুর রহমান তুহিন, রেজাউল ইসলাম লাভলুসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
