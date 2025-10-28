  2. দেশজুড়ে

মনোনয়ন নিশ্চিতের গুজব ছড়িয়ে বিএনপি নেতার আনন্দ মিছিল-মিষ্টি বিতরণ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:১৪ এএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
পটুয়াখালী-২ (বাউফল) আসনে বিএনপির মনোনয়ন এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে চূড়ান্ত হয়নি। এরইমধ্যে বাউফল উপজেলার সূর্য্যমনি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাহবুব জোমাদ্দারের উদ্যোগে মিষ্টি বিতরণ ও আনন্দ মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার (২৭ অক্টোবর) সন্ধ্যায় সূর্য্যমনি ইউনিয়নের নুরানপুর বাজারের বিএনপির অফিসে মাহবুব জোমাদ্দারের নেতৃত্বে আনন্দ মিছিল শেষে নেতাকর্মীদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

এসময় মাহবুব জোমাদ্দার বক্তব্যে দাবি করেন, ‘আজ ঢাকায় কেন্দ্রীয় বিএনপির সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে বাউফলের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তাদের উপস্থিতিতে বাউফলের সব মনোনয়ন প্রত্যাশীদের একত্র করে আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা মনির হোসেন ভাইয়ের মনোনয়ন নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই আমরা আনন্দ মিছিল করেছি এবং মিষ্টি বিতরণ করছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘যারা আনন্দ মিছিলে অংশ নিয়েছেন, তাদের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে মিষ্টির ব্যবস্থা করা হয়েছে। সবাই বিভিন্ন ইউনিয়নে গিয়ে মনির ভাইয়ের পক্ষে প্রচারণা চালাবেন।’

তবে বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় বিএনপির সহ-দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ মনির হোসেন বলেন, ‘আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না। কেউ আমার সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলেনি। আমাকে কেবল জানানো হয়েছে যে, বাউফলে কেউ মিষ্টি বিতরণ করেছে ও মিছিল করেছে। এটি ঠিক হয়নি। দলীয় মনোনয়ন এখনো চূড়ান্ত হয়নি। তারা দলের প্রচারের জন্য মিছিল করতে পারে, তবে মনোনয়ন নিয়ে এভাবে প্রচারণা ঠিক হয়নি। বিষয়টি সংগঠন খতিয়ে দেখবে।’

এ বিষয়ে সূর্য্যমনি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো. মনিরুজ্জামান হাওলাদার বলেন, ‘এখন পর্যন্ত দলের পক্ষ থেকে কোনো ঘোষণা আসেনি। দল মনোনয়ন নিশ্চিত করলে সেটা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করবে। তখন আমরা প্রচার-প্রচারণা বা মিছিল করতে পারি। এর আগে কথা বলা বা এভাবে আয়োজন করা দলের পরিপন্থি কাজ হয়েছে বলে আমি মনে করি।’

এদিকে এ ঘটনার ভিডিও ও ছবি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই স্থানীয় নেতাকর্মী ও নেটিজেনদের মধ্যে সমালোচনার ঝড় ওঠে। অনেকে মন্তব্য করছেন, এটি দলের সিদ্ধান্তের আগেই ‘অতি উৎসাহী আচরণ’। কেউ কেউ এটিকে ‘নেতৃত্বে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপচেষ্টা’ বলেও মন্তব্য করছেন।

এ বিষয়ে জানতে একাধিকবার সূর্য্যমনি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাহবুব জোমাদ্দারের মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

মাহমুদ হাসান রায়হান/এফএ/জেআইএম

