গাজীপুর

কারখানা খুলে দিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ, মহাসড়কে অগ্নিসংযোগ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৩:৩০ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
মহাসড়কে বর্জ্য ফেলে তাতে আগুন ধরিয়ে দেন শ্রমিকরা

গাজীপুরের শ্রীপুরে বন্ধ হওয়া এএ ইয়ার্ন ডাইং লিমিটেড কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে দুই দফা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকরা। এতে প্রায় এক ঘণ্টা মহাসড়কে বন্ধ থাকে যান চলাচল। কয়েক কিলোমিটার এলাকায় যানজট তৈরি হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের জৈনাবাজার এলাকায় আন্দোলন করেন শ্রমিকরা।

শ্রমিক ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এএ ইয়ার্ন ডাইং লিমিটেড নামের কারখানায় কয়েকদিন ধরে কর্মবিরতিসহ বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকরা বিক্ষোভ করে আসছিলেন। এসময় কারখানার বিভিন্ন ফ্লোরে ভাঙচুর চালান শ্রমিকরা। রোববার (২৬ অক্টোবর) বকেয়া বেতন পরিশোধ করে কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। পরে মঙ্গলবার সকালে শ্রমিকরা কারখানার সামনে বিক্ষোভ করতে থাকেন। একপর্যায়ে তারা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন। এতে মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আধাঘণ্টা পর পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ে শ্রমিকদের মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

এক ঘণ্টা মহাসড়ক স্বাভাবিক থাকার পর শ্রমিকরা ফের বিভিন্ন বর্জ্য বস্তাবন্দি করে মহাসড়কে এনে আগুন ধরিয়ে ফের মহাসড়ক অবরোধ করেন। প্রায় ২০ মিনিট মহাসড়ক অবরোধ করেন তারা। পরে শ্রীপুর থানা ও শিল্প পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে। দুপুর পৌনে ১টার দিকে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক জানান, শ্রীপুর উপজেলার জৈনাবাজার এলাকায় এএ ইয়ার্ন গার্মেন্টসের শ্রমিকরা দুইবার সড়ক অবরোধ করেন। তারা সড়কে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। পরে তারা সড়ক ছেড়ে দেন। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

