অবমুক্তির পর না খেয়ে আছে হেমায়েতের সেই বক

অবমুক্তির পর না খেয়ে আছে হেমায়েতের সেই বক
পটুয়াখালীর বাউফলের আলোচিত সেই বকটিকে অবমুক্ত করেছে বন বিভাগ। তবে মুক্তির পর থেকেই বকটি কিছু না খেয়ে স্থির অবস্থায় রয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।
সোমবার (২৭ অক্টোবর) দুপুরে বাউফল উপজেলার সূর্যমনি ইউনিয়নের নুরাইনপুর বাজার সংলগ্ন ‘বকের বাড়ি’ এলাকায় বন বিভাগের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে বকটিকে অবমুক্ত করা হয়।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চার মাস আগে ঝড়ে বাসা থেকে পড়ে যাওয়া একটি বকের ছানাকে স্থানীয় ব্যবসায়ী হেমায়েত উদ্দিন উদ্ধার করে নিজের সন্তানের মতো যত্নে লালন-পালন করেন। তার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ও ঘোরাফেরা করা বকটির ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হলে এটি দেশজুড়ে আলোচনায় আসে।
বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের বিধান অনুযায়ী বকটি মুক্ত করা প্রয়োজন জানায় বন বিভাগ।
হেমায়েত উদ্দিন জানান, আমি আইনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বকটি বন কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দিয়েছি। কিন্তু অবমুক্তির পর থেকে সেটি কিছু খায়নি। ও অসুস্থ থাকলে নাপা খাওয়ানো হলে সুস্থ হয়ে যেত। আমার খুব কষ্ট লাগছে- আমার কাছে থাকলে নিয়মিত খাওয়াতে পারতাম।
বন বিভাগের কর্মকর্তা বদিউজ্জামান খান বলেন, বকটি যেহেতু ‘বকের বাড়ি’ এলাকায় বড় হয়েছে, তাই সেখানেই অবমুক্ত করা হয়েছে। তবে খাবারে অনীহা দেখা দেওয়ায় আশপাশে খাবারের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
