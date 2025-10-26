বাউফলের হেমায়েতের বক অসুস্থ হলে খায় প্যারাসিটামল!
পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার নুরাইনপুর বাজারে প্রতিদিনই দেখা যায় এক অদ্ভুত দৃশ্য। একটি সাদা বক বাজারের ব্যস্ততম রাস্তায় দোকানের সামনে নিরাপত্তা প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে। কখনো দোকানের ছাউনিতে বসে, আবার কখনো দোকানদার হেমায়েত উদ্দিনের পাশে এসে বসে পড়ে। যেন বহু দিনের সঙ্গী সে।
চার মাস ধরে বাজারের মসজিদের সামনে হেমায়েত উদ্দিনের স্টেশনারি দোকানে বসবাস করছে বকটি। স্থানীয়রা এটি ‘হেমায়েতের বক’ নামেই পরিচিত।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নুরাইনপুর বাজারসংলগ্ন ‘বকের বাড়ি’ নামে পরিচিত খানবাড়ির একটি বকঝাঁক থেকে চার মাস আগে ঝড়ে পড়ে যায় একটি বকের ছানা। তখন একটি গুইসাপ সেটিকে আক্রমণ করলে ব্যবসায়ী হেমায়েত উদ্দিন এগিয়ে এসে সেটিকে উদ্ধার করেন। পরে নিজের সন্তানের মতো যত্নে পরিচর্যা করে সুস্থ করে তোলেন তিনি।
সরেজমিনে দেখা গেছে, বকটি দোকানের আশপাশেই ঘোরাফেরা করে। মানুষের উপস্থিতিতে ভয় পায় না, দোকানের কোনো কিছু নষ্টও করে না। এমনকী নির্দিষ্ট জায়গায় মলত্যাগ করে—যেন নিয়ম জানা পরিবারের সদস্য।
বকটির মালিক হেমায়েত উদ্দিন বলেন, ‘দুর্ঘটনা থেকে বাঁচানোর পর থেকেই ও আমার সঙ্গী। আমি যখন দোকানে থাকি, ও দোকানের সামনে বাম পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। ক্ষুধা পেলে টুপি বা পাঞ্জাবি ধরে খুনসুটি করে। তখন মাছ খাওয়াই। ছোট মাছ কিনে ফ্রিজে রাখি, পরে ওকে খাওয়াই। অসুস্থ হলে নাপা ট্যাবলেট খাওয়াই, তাতেই ভালো হয়ে যায়।’
স্থানীয় ব্যবসায়ী মো. ইমরান বলেন, ‘হেমায়েতের সঙ্গে বকের যে সম্পর্ক, সেটা আমরা প্রতিদিন দেখি। দোকানে হেমায়েতের পাশে এই বকটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। সত্যিই খুব প্রভুভক্ত একটা বক।’
মাহমুদ হাসান রায়হান/এসআর/জিকেএস