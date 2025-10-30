নামমাত্র রপ্তানিতে বেঁচে আছে বিলোনিয়া স্থলবন্দর

নামমাত্র রপ্তানিতে বেঁচে আছে বিলোনিয়া স্থলবন্দর
নামমাত্র রপ্তানিতে টিকে আছে ফেনীর বিলোনিয়া স্থলবন্দর। কর্মযজ্ঞ না থাকায় বন্দর জুড়ে সুনসান নীরবতা। বেকার হয়ে পড়েছেন বন্দরের লোড-আনলোড শ্রমিকরা। এই স্থলবন্দর দিয়ে রপ্তানি হলেও দীর্ঘদিন বন্ধ রয়েছে আমদানি। ২০২৪ সালের আগস্টে সরকার পরিবর্তনের কারণে ভারতীয় ভিসা ইস্যুর জটিলতায় কমে গেছে যাত্রী পারাপারও। বন্দরের কার্যক্রম সচল থাকলেও অলস সময় পার করছেন ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা, বন্দর ঘুরে এমন চিত্রই দেখা গেছে।
বিলোনিয়া স্থলবন্দর সূত্র জানায়, ফেনীর পরশুরাম উপজেলার বিলোনিয়া সীমান্তে অবস্থিত বিলোনিয়া স্থলবন্দর। যেটি দেশের বিপরীতে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের মুহুরীঘাট এলসিএস স্টেশন নামে পরিচিত। ২০০৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বিলোনিয়া শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে ২০২২ সালের ১৯ ডিসেম্বর এ বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু হয়। ২০০৯ সাল থেকে আমদানি-রপ্তানি স্বাভাবিক থাকলেও ২০১৯ সালে বন্দরের অবকাঠামো নির্মাণকাজ শুরুর পর আন্তর্জাতিক সীমারেখায় অবস্থিত বলে বিএসএফ কাজ বন্ধ করে দেয়। প্রায় ছয় বছর পার হলেও এর সমাধান মেলেনি।
স্থলবন্দরটি চালুর ফলে ত্রিপুরাসহ উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতটি রাজ্যে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি বেড়ে যাবে বলে ব্যবসায়ীরা আশা করেন। এতে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি কিছুটা হলেও কমবে বলে ধারণা করা হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ ১৬ বছরেও তা সফলতার মুখ দেখেনি। বাংলাদেশের স্থল বাণিজ্যের সিংহভাগই ভারতের সঙ্গে। কারণ ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর পঞ্চম দীর্ঘ সীমান্ত এলাকা। বাংলাদেশ থেকে প্রায় ১০ লাখ লোক প্রতিবছর ভারতে পর্যটন, শিক্ষা ও চিকিৎসাসেবা নিতে যান। দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার হলেও এ স্থলবন্দর অনেকটা নিষ্প্রাণ।
সরেজমিনে ঘুরে দেখা যায়, স্থলবন্দরের মূল ফটকে সুনসান নীরবতা। ফটকের প্রবেশদ্বারে নিরাপত্তা প্রহরীর সঙ্গে আলাপ করে ভেতরে প্রবেশ করলে প্রশাসনিক ভবনের পুরোটা ফাঁকা দেখা যায়। কথা হয় বন্দরের সহকারী পরিচালক হিসাবরক্ষক ও ওয়ারহাউজ সুপারের সঙ্গে।
হিসাবরক্ষক মো. হানিফ বলেন, বিলোনিয়া স্থলবন্দর দিয়ে কোনো পণ্য আমদানি হয় না বললেই চলে। শুধু রপ্তানিই হয়। রপ্তানি হয় সিমেন্ট, রশি ও পেরেক। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে রপ্তানি হয়েছে ৩ হাজার ৯৩১ গাড়ি পণ্য। আমদানি হয়েছে ৩৮ মেট্রিক টন পণ্যের মাত্র ২টি গাড়ি।
আরও পড়ুন-
বন্দর বন্ধ রেখে অবৈধ পণ্য ও চোরাচালান ঠেকাতে গেলে ‘উল্টো ফল’ হবে
অপার সম্ভাবনায় বাধা স্থান সংকট-সংকীর্ণ মহাসড়ক
টেকনাফ বন্দরে ৭ মাস ধরে বন্ধ আমদানি-রপ্তানি
ভোমরা স্থলবন্দর এখন কাস্টম হাউজ
বন্দরের ওয়ারহাউজ সুপার ইমাম হাসান বলেন, ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে এ বন্দর দিয়ে ২ গাড়িতে ৩৮ মেট্রিক টন মরিচ, আদা ও বেল আমদানি হয়েছিল। এছাড়া এ বন্দরে কোনো পণ্য তেমন আমদানি হয় না।
বন্দরের শ্রমিক মো. আলমগীর বলেন, আমদানি না থাকায় বন্দরের লোড-আনলোড শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়েছে। এতে তারা পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছে। অনেকে পেশা পরিবর্তন করেছে জীবনধারণের তাগিদে।
স্থানীয় ইউসুফ হাসান বলেন, ১৯টি পণ্যকে রাষ্ট্রীয়ভাবে আসার জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র পেঁয়াজ আর মরিচ ছাড়া কিছুই এখান দিয়ে আসে না। এছাড়াও স্থলবন্দর এলাকায় থাকা-খাওয়াসহ সুযোগ-সুবিধার অভাবে পরিবহন শ্রমিকরাও এই পথ ব্যবহার করতে চান না।
উত্তরণ ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনালের ম্যানেজার ইসমাঈল হোসেন বলেন, এ বন্দর দিয়ে ভারত সরকার যেসব পণ্য আমদানির অনুমতি দিয়েছে তা খুবই স্বল্প। এ বন্দর দিয়ে গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছ, বীজ, গম, পাথর, কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পেঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে ও কোয়ার্টজ আমদানির অনুমতি থাকলেও বিপরীতে বাংলাদেশ থেকে সব ধরনের পণ্য রপ্তানির অনুমতি রয়েছে।
বিলোনিয়া ট্রেড ইন্টারন্যাশনালের এক্সপোর্ট-ইম্পোর্টার মিজানুর রহমান বলেন, এ অঞ্চলে মশলা, চাল, আগরবাতি, টমেটোর চাহিদা বেশি। কিন্তু এসআরওতে এগুলো আমদানির অনুমতি নেই। আবার গম, পেঁয়াজ, আদাসহ অন্য নিত্যপণ্য আমদানির অনুমতি থাকলেও সেগুলো আনতে পরিবহন খরচ বেড়ে যায়। এজন্য বিক্রয় মূল্যের চেয়ে ক্রয় ও পরিবহন মূল্য বেড়ে যাওয়ায় এ বন্দর দিয়ে আমদানি হয় না।
বিলোনিয়া স্থলবন্দরের রাজস্ব কর্মকর্তা মো. হান্নান মিয়া বলেন, বিলোনিয়া বন্দরে যাত্রী আগমন ও বহির্গমন কমেছে। তবে রপ্তানি কার্যক্রম স্বাভাবিক রয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ৮৬ হাজার ৪৮২ মেট্রিক টন পণ্য রপ্তানি হয়েছে, রাজস্ব আদায় হয়েছে ১১ লাখ ৪০ হাজার ৮৯ টাকা।
বিলোনিয়া স্থল বন্দরের সহকারী পরিচালক (ট্রাফিক) মোহাম্মদ মনির হোসেন মজুমদার বলেন, সরকার পরিবর্তনের ফলে পণ্য রপ্তানিতে এ শুল্ক স্টেশনে কোনো সমস্যা হয়নি। শুধু ভারতীয় ভিসা জটিলতায় যাত্রী পারাপার কমেছে। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে বিলোনিয়া স্থলবন্দর দিয়ে ভারতে গিয়েছিলেন ২ হাজার ৯৫৬ জন, ভারত থেকে এসেছিলেন ৩ হাজার ২৩৮ জন। ভিসা জটিলতার কারণে প্রতিনিয়ত যাত্রী পারাপার কমছে।
বিলোনিয়া ইমিগ্রেশন পুলিশের ইনচার্জ (এসআই) শাহ আলম বলেন, সরকার পরিবর্তনের পর করে ভারতীয় ভিসা ইস্যু বন্ধ হয়। মেডিকেল সংশ্লিষ্ট অতিপ্রয়োজনীয় কিছু ভিসা ইস্যু হচ্ছে বলে তিনি অবগত হয়েছেন।
বিজিবি ফেনী ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন বলেন, বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের জায়গার বিষয়টি সমাধানে উচ্চপর্যায়ে আলোচনা চলছে। আশা করি এ বিষয়ে সফলতা আসবে।
তিনি বলেন, সীমান্তে নজরদারি আগের চেয়ে আরও বেশি জোরদার করা হয়েছে। বিজিবির সদস্যরা নিয়মিত টহল ও অবৈধভাবে পণ্য আমদানি ও রপ্তানি রোধে সচেষ্ট রয়েছে।
ফেনীর অন্যতম আঞ্চলিক মহাসড়ক ফেনী-বিলোনিয়া সড়ক। বিলোনিয়া স্থলবন্দরে যাওয়া-আসার একমাত্র মাধ্যম হলো এ সড়ক। ২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৮ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কটি দুই লেনে উন্নীত হচ্ছে। এতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বাণিজ্য বাড়বে। বর্তমানে সড়কটির প্রস্থ ৫ দশমিক ৫০ মিটার (১৮ ফুট)। উভয় পাশে ৪ দশমিক ৮০ মিটার করে বাড়ানো হচ্ছে। এতে মোট প্রস্থ হবে ১০ দশমিক ৩০ মিটার (প্রায় ৩৪ ফুট)। তিনটি লটে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সড়ক ও জনপথ বিভাগ। এর মধ্যে দুটি লটের কাজ পেয়েছে ওয়েস্টার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ও একটি পেয়েছে মাইশা কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড।
ফেনী সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী সুনীতি চাকমা বলেন, ফেনী-বিলোনিয়া সড়ক স্ট্যান্ডার্ড টু লেনে উন্নীত হচ্ছে। এটি সময়সাপেক্ষ কাজ। ভূমি অধিগ্রহণে প্রায় ১০০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ বরাদ্দ রয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।
এফএ/জেআইএম