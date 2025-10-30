শিবির সভাপতি
একপক্ষ নিজেরা অপকর্ম করে দায় চাপানোর রাজনীতি করছে
শিবিরের পক্ষ থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র সংসদ চালুর দাবির প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছে। কিন্তু একপক্ষ নিজেরা অপকর্ম করে দায় চাপানোর রাজনীতি করছে বলে অভিযোগ করেছেন ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাত ১০টার দিকে মেহেরপুর শহরের গরুর হাট সংলগ্ন দাওয়াতুল ইসলাম ট্রাস্ট মসজিদে আয়োজিত উপশাখা প্রতিনিধি সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, পরিকল্পিতভাবে ছাত্র শিবিরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হামলা করা হচ্ছে। এছাড়াও মহিলাদের ওপরও হামলার ঘটনা ঘটেছে। রাজনৈতিক কর্মসূচিগুলোতে বিএনপি, ছাত্রদল, যুবদল ও সন্ত্রাসী দল দিয়ে হামলা চালানো হচ্ছে। এসব ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে সচেতন মহলকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
এসময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় শিল্প ও সংস্কৃতি সম্পাদক এইচ এম আবু মুসা, কেন্দ্রীয় ব্যবসায়ী শিক্ষা সম্পাদক গোলাম জাকারিয়া, জেলা জামায়াতের আমির তাজউদ্দিন খানসহ ছাত্রশিবির ও জামায়াতে ইসলামের জেলা নেতৃবৃন্দ।
জেলা ছাত্রশিবির সভাপতি আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে মেহেরপুর জেলার শিবিরের বিভিন্ন উপশাখার দায়িত্বশীলরা প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে আগামী দিনের পথচলা, সংগঠনের কার্যক্রম গতিশীল করাসহ বিভিন্ন ধরনের সাংগঠনিক নির্দেশনা প্রদান করেন বক্তারা।
