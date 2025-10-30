পারিবারিক কলহ: শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন দেওয়া সেই যুবকের মৃত্যু

পারিবারিক কলহ: শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন দেওয়া সেই যুবকের মৃত্যু
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে পারিবারিক কলহের জেরে শরীরে পেট্রোল ঢেলে আগুন দেওয়া যুবক মো. রায়হান মিয়া (২৭) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দুপুরের দিকে ধোপাডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মো. মোকলেছুর রহমান মন্ডল বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, বৃহস্পতিবার দিনগত রাত ৩টার দিকে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
মৃত রায়হান মিয়া উপজেলার ধোপাডাঙ্গা ইউনিয়নের উত্তর ধোপাডাঙ্গা গ্রামের মো. চান মিয়ার ছেলে।
এর আগে গত মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সকাল ১১টার দিকে মো. রায়হান মিয়া নিজেই নিজের শরীরে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। প্রথমে তাকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়।
সুন্দরগঞ্জ থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. আবদুল হাকিম আজাদ বলেন, এ বিষয়ে এখনো কোনো কাগজপত্র পাইনি। তাই আমি এ বিষয়ে কিছু বলতে পারবো না।
