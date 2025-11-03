পদ্মায় পড়ে দু’দিন ধরে নিখোঁজ দেড় বছরের খাদিজা

পদ্মায় পড়ে দু’দিন ধরে নিখোঁজ দেড় বছরের খাদিজা
ফরিদপুরের চরভদ্রাসন উপজেলার সদর ইউনিয়নের হাজিডাঙ্গী গ্রামে পদ্মা নদীতে পড়ে দু’দিন ধরে নিখোঁজ রয়েছে দেড় বছরের শিশু খাদিজা।
শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুর ১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সোমবার সকাল পর্যন্ত খোঁজ মেলেনি শিশুটির।
নিখোঁজ খাদিজা ওই গ্রামের শাকিল শিকদারের মেয়ে। ঘটনার পর থেকেই স্থানীয়দের পাশাপাশি চরভদ্রাসন ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ও ফরিদপুর জেলা ফায়ার সার্ভিসের পাঁচ সদস্যের ডুবুরি দল উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছে।
পরিবার সূত্রে জানা গেছে, খাদিজা পদ্মার পাড়ে নৌকায় খেলছিল। নৌকা থেকে নদীতে পড়ে নিখোঁজ হয় সে। পরে স্থানীয়রা সবাই মিলে ক্ষেপলা জাল ফেলে খোঁজার চেষ্টা করে। না পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে চরভদ্রাসন ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন মাস্টার গোলাম মর্তুজা বলেন, শনিবার বিকেল চারটার দিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত উদ্ধার অভিযান চালানো হয়। শিশুটিকে না পেয়ে রোববার সকাল থেকে ফরিদপুর জেলা ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলসহ আবার অভিযান শুরু করা হয়, কিন্তু শিশুটির সন্ধান মেলেনি।
এ বিষয়ে চরভদ্রাসন সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আজাদ খান বলেন, ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে, তবে এখনো শিশুটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।
