৬ মাসেই হাফেজ ৯ বছরের হাসান

প্রকাশিত: ০৩:৩৬ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার তাহসিনুল কোরআন কওমি মাদরাসার শিক্ষার্থী মো. হাসান। অবিশ্বাস্য এক অর্জন করে নজর কাড়ল ৯ বছরের এই শিশু। মাত্র ৬ মাসেই পবিত্র কোরআনের হাফেজ হয়েছে সে।

সোমবার (৩ নভেম্বর) সকাল ১০টায় তার হিফজুল কোরআনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে। এই সময় মাদরাসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা আবেগঘন পরিবেশে দোয়া ও মোনাজাতে অংশ নেন।

স্থানীয় ও মাদরাসা সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার কেদারপুর ইউনিয়নের চন্ডিপুর গ্রামের কৃষক শওকত হাওলাদারের ছেলে মো. হাসান। ছোটবেলা থেকে পরিবারের লোকজন তাকে হাফেজ বানাতে ভর্তি করেন স্থানীয় তাহসিনুল কোরআন কওমি মাদরাসায়।

এক বছরের মধ্যেই হাসান কায়দা, আমপারা ও নাজেরা শেষ করার পাশাপাশি মাত্র ৬ মাসে কোরআনের হিফজ সম্পন্ন করে। অল্প সময়ের মধ্যে এমনভাবে কোরআন মুখস্থ করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে সবাইকে।

স্থানীয় সমাজ সেবক মুজাফর তফদার বলেন, হাসান খুবই মেধাবী শিক্ষার্থী। সে এই মাদরাসায় ভর্তি হয়েছে মাত্র এক বছর হলো। এরমধ্যে সে বাকিসব শেষ করে ৬ মাসের মধ্যে কোরআনের হিফজ সম্পন্ন করেছে। অল্প সময়ের মধ্যে তার এমন কোরআন মুখস্থ হওয়ায় আমরাও হতবাক হয়েছি। আগামীতে তার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

হাসানের বাবা শওকত হাওলাদার বলেন, ছোটবেলা থেকেই আমি আমার ছেলেকে আল্লাহর পথে রাখতে নামাজ ও কোরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত করার ইচ্ছে করেছিলাম। আল্লাহর বিশেষ কৃপায় হাসান এতো অল্প বয়সে পুরো কোরআন মুখস্থ করতে পেরেছে, যা তার জীবনের সবচেয়ে বড় সুখের মুহূর্ত। আমি তার বাবা হিসেবে গর্বিত।

তাহসিনুল কোরআন কওমি মাদরাসার মুহতামিম হাফেজ আবদুস সাত্তার বলেন, হাসান অত্যন্ত মেধাবী ও পরিশ্রমী ছাত্র। তার নিয়মিত অধ্যবসায়, সময়ানুবর্তিতা এবং কোরআনের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল। সেজন্যই সে এত দ্রুত হিফজ সম্পন্ন করতে পেরেছে। এটি আল্লাহর এক বিশেষ দান।

