শরীয়তপুরে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, ককটেল বিস্ফোরণ

শরীয়তপুরে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, ককটেল বিস্ফোরণ
শরীয়তপুরের জজিরায় দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এসময় বেশ কিছু ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এতে উভয়পক্ষের ৫ জন আহত হয়েছে।
সোমবার (৩ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার নাওডোবা ইউনিয়নের লতিফ ফকিরের কান্দি এলাকায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জাজিরা লতিফ ফকিরের কান্দি এলাকার আধিপত্য বিস্তার নিয়ে লতিফ ফকির এবং ফয়জুল করিম মাদবর ও তার সমর্থকদের দীর্ঘদিনের বিরোধ ছিল। সোমবার দুপুরে ওই এলাকার সরকারি জমিতে একটি মসজিদ নির্মাণ করছিলেন ফয়জুল করিমের লোকজন। এসময় লতিফ ফকিরের সমর্থকরা বাঁধা দিলে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। এসময় উভয়পক্ষের সমর্থকরা একে অপরকে লক্ষ্য করে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায় এবং দেশিয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। ঘণ্টাব্যাপী চলা সংঘর্ষে অন্তত ৫ জন আহত হয়েছে।
আহতদের জাজিরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এসময় ৬টি ককটেল উদ্ধার করে পুলিশ।
পদ্মা সেতু দক্ষিণ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম রসুল বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পুলিশ। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে আইনি পদক্ষেপ নেয়া হবে।
বিধান মজুমদার অনি/এনএইচআর/এমএস