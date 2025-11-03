নড়াইলে হত্যা মামলায় দুজনের যাবজ্জীবন

নড়াইলে হত্যা মামলায় দুজনের যাবজ্জীবন
নড়াইলের মাসুম ফকির (৩৫) হত্যা মামলায় দুজনকে যাবজ্জীবন ও একজনকে সাত বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এছাড়া, এই মামলায় শাবানা খাতুন নামের একজনকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে।
সোমবার (৩ নভেম্বর) দুপুর আড়াইটার দিকে জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক শারমিন নিগার এই রায় দেন। রায় ঘোষণার সময় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আশা বেগম ও আরাফত শেখ আদালতের কাঠগড়ায় অনুপস্থিত ছিলেন। তবে রোমান ভূঁইয়া আদালতে উপস্থিত ছিলেন।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, সদর উপজেলার নাকশী গ্রামের মৃত তোকাম ফকিরের ছেলে মাসুম ফকির ২০১৬ সালের ৮ ডিসেম্বর রাতে বাড়িতে ফিরে না আসায় পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি করে তার সন্ধান পাননি। ঘটনার ৫ দিন পর ১৩ ডিসেম্বর লোহাগড়া উপজেলার জালালশি গ্রামের নবগঙ্গা নদীর উত্তর পাড়ের চর থেকে মাসুমের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।
এ ঘটনায় নিহতের ছোট ভাই শহিদুল ফকির বাদী হয়ে নিহত মাসুম ফকিরের প্রেমিকা আশা বেগমকে আসামি করে ১৫ ডিসেম্বর নড়াইল সদর থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলায় দুই নারীসহ চারজনকে আসামি করে পুলিশ আদালতে চার্জশিট দাখিল করে। মোট ২২ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে বিচারক এ রায় দেন।
নড়াইল জেলা ও দায়রা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট এস এম আব্দুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
