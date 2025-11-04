  2. দেশজুড়ে

শরীয়তপুরে পুকুরে মাছ ধরতে নেমে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুজনের মৃত্যু

প্রকাশিত: ০২:১৭ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
শরীয়তপুরের গোসাইরহাটে পুকুরে মাছ ধরার সময় বৈদ্যুতিক মোটরের সংস্পর্শে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সকালে উপজেলার কোদালপুর ইউনিয়নের বকাউলপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- একই ইউনিয়নের পার্শ্ববর্তী গ্রাম দেওয়ানপাড়ার হানিফা মোল্লার ছেলে নূরে আলম মোল্লা (৪০) ও মো. আলমগীর (৫২)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দেওয়ানপাড়ার নূরে আলম ট্রাক্টরচালক ও আলমগীর কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তারা দুজন সোমবার দিনগত মধ্যরাতে পাশের এলাকা বকাউলপাড়ার বিলের একটি পুকরে মাছ ধরার জন্য বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে পানি সেচ দেন। পরবর্তীতে মঙ্গলবার ভোরে মাছ ধরার মুহূর্তে তারা দুজনেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পড়েন। বিষয়টি দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে গোসাইরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত নূরে আলম মোল্লার ছেলে নিরব বলেন, সোমবার রাতে আমার বাবা আলমগীর কাকার সঙ্গে মাছ ধরতে গিয়েছিল। আমি ভোরে ফজর নামাজ পড়ে বিলে গিয়ে দেখি বাবা ও আলমগীর কাকা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মাটিতে পড়ে আছেন। তখন আমি দৌড়ে কারেন্টের মেইন সুইচ বন্ধ করে লোকজনকে ডাক দিলে তারা এসে বাবা ও কাকাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে ডাক্তার মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত মো. আলমগীরের স্ত্রী সালমা বেগম বলেন, কাল রাতে আমার স্বামী মাছ ধরতে গিয়েছিল। সকালে বাড়িতে না ফেরায় খোঁজাখুঁজি করতে নূর আলম ভাইদের বাসায় যাই। তারাও জানায় নূর আলম ভাইও বাসায় ফেরেনি। খোঁজ নিয়ে জানতে পারি তারা দুজনে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছেন।

এ বিষয়ে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গোসাইরহাট সার্কেল) শামসুল আরেফীন বলেন, মাছ ধরতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর পেয়েছি। তবে এ ঘটনায় নিহতদের পরিবার থেকে অভিযোগ দেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

