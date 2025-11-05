দীর্ঘ স্ট্যাটাসে বিএনপির প্রার্থীকে অভিনন্দন জামায়াত প্রার্থীর

দীর্ঘ স্ট্যাটাসে বিএনপির প্রার্থীকে অভিনন্দন জামায়াত প্রার্থীর
রংপুর-৫ (মিঠাপুকুর) আসনে বিএনপির মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী অধ্যাপক গোলাম রব্বানীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন জামায়াত মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক গোলাম রব্বানী।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) বিকেলে জামায়াতের প্রার্থী অধ্যাপক গোলাম রব্বানী তার ফেসবুক পেজে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে স্ট্যাটাস দেন।
এতে তিনি লেখেন, বিএনপির প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হওয়ার জন্য প্রিয় ভাই গোলাম রব্বানীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আমরা দুজনই এই অঞ্চলের মানুষ, একই মাটির সন্তান, শিক্ষক সমাজের প্রতিনিধি এবং মিঠাপুকুরের উন্নয়নের স্বপ্নে একাত্ম। রাজনৈতিক মতাদর্শে পার্থক্য থাকলেও লক্ষ্য এক; সুশাসন, ইনসাফ, ন্যায় ও জনগণের কল্যাণ।
তিনি আরও লেখেন, আমাদের সমাজে রাজনীতি মানেই অনেক সময় বিভাজন ও বিরোধের প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, ভদ্রতা, শ্রদ্ধা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে রাজনীতি হতে পারে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের হাতিয়ার। আজকের এই প্রেক্ষাপটে আমাদের উচিত হবে একটি সুস্থ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা, যেখানে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নয়; বরং নীতি, আদর্শ ও কাজের মানই হবে মূল্যায়নের মানদণ্ড।
তিনি লেখেন, আমি জামায়াতে ইসলামী থেকে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাই গোলাম রব্বানী ধানের শীষ প্রতীকে অংশ নিচ্ছেন। আরও মজার ব্যাপার হলো, আমাদের দুজনের নামই এক। তবে দুই প্রতীকের ভিন্নতা থাকলেও আমাদের লক্ষ্য একই। আর তা হলো, প্রিয় মিঠাপুকুরকে অন্যায়ের অন্ধকার থেকে মুক্ত করে ন্যায়ের আলোয় আলোকিত করা। আমি আশা করি, আমরা একে অপরকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নয়; বরং সমাজ পরিবর্তনের সহযাত্রী হিসেবে দেখব।
জামায়াতের প্রার্থী আরও লেখেন, রাজনীতি যদি নৈতিকতার মঞ্চ হয়, তাহলে প্রতিটি নির্বাচনি প্রতিযোগিতাই হবে চরিত্র, আদর্শ ও সততার এক উজ্জ্বল প্রদর্শনী। আসুন, আমরা সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করি। আমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাইয়ের সুস্বাস্থ্য, সাফল্য ও কল্যাণ কামনা করি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের দুজনকেই সত্য, ন্যায় ও ইনসাফের পথে পরিচালিত করুন, যেন আমরা সবাই মিলে একটি সুশাসিত ও সুন্দর মিঠাপুকুর গড়ে তুলতে পারি।
এদিকে জামায়াতের এই প্রার্থীর এমন স্ট্যাটাসের বিষয়টিকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন নেটিজেনরা। তারা মন্তব্য ঘরে এ নিয়ে ইতিবাচক নানা মন্তব্য করেন।
জুয়েল তৌহিদুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তি ওই স্ট্যাটাসের কমেন্টে লিখেছেন, প্রার্থী দুজনকেই দলীয় প্রার্থিতা পাওয়ার জন্য অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আশা করি সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে মিঠাপুকুরের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাবেন, সঙ্গে সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখবেন। দোয়া রইল অনেক অনেক।
আলমগীর মিয়া নামে একজন লিখেছেন, 'দুজনের জন্য রইল দোয়া ভালবাসা। মিঠাপুকুরবাসীর চাওয়া টেকসই উন্নয়ন। বেকারত্ব সমস্যা দূরীকরণ। আশা করি যেই এমপি হবেন ইনশাল্লাহ এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করবেন।
মারজান আব্দুল্লাহ লিখেছেন, আপনার এই পোস্ট উদারতা ও বিভাজনের পথ রুদ্ধ করার একটি অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে মিঠাপুকুরবাসীর স্মৃতিতে স্থান করে নিল। ধন্যবাদ স্যার।
গোলাম রব্বানী নামে একজন লিখেছেন, মাশাআল্লাহ, নেতা তো এরকমই হওয়া দরকার। এভাবে সবাইকে সংকীর্ণতা ত্যাগ করে উদার মনের অধিকারী হতে হবে।
মনিরুল ইসলাম কমেন্টে লিখেছেন, বিগত দিনগুলোতে আশিকুর রহমান এবং তার ছেলে রাশেক রহমান যেভাবে মিঠাপুকুরের উন্নয়নের নামে সবকিছু লুটপাট করেছে, আশা করবো এইবার যেন তা না হয়। আমরা সাধারণ মানুষ যেন শান্তিতে বসবাস করতে পারি। ধন্যবাদ।
