রংপুরের ছয়টি আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন যারা

প্রকাশিত: ০৭:০৪ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
মোকাররম হোসেন সুজন, মোহাম্মদ আলী সরকার, সামসুজ্জামান সামু, এমদাদুল হক ভরসা, গোলাম রব্বানী, সাইফুল ইসলাম

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৩৭ আসনে সম্ভাব্য চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণা করছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি। সোমবার ( ৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশান কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন।

এতে রংপুরের ছয়টি আসনে মনোনীত প্রার্থীরা হলেন- রংপুর-১ আসনে মোকাররম হোসেন সুজন, রংপুর-২ আসনে মোহাম্মদ আলী সরকার, রংপুর-৩ আসনে সামসুজ্জামান সামু, রংপুর-৪ আসনে এমদাদুল হক ভরসা, রংপুর-৫ আসনে গোলাম রব্বানী এবং রংপুর-৬ আসনে সাইফুল ইসলাম।

ছয় প্রার্থীর মধ্যে রংপুর ২ (বদরগঞ্জ -তারাগঞ্জ) আসনের প্রার্থী মোহাম্মদ আলী সরকার সাবেক সংসদ সদস্য। তিনি জাতীয় পার্টির হয়ে ২০০১ সালে ওই আসন থেকে এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরে জাতীয় পার্টি ছেড়ে বিএনপিতে যোগ দেন।

এছাড়া রংপুর-১ (গঙ্গাচড়া ) আসনের প্রার্থী মোকাররম হোসেন সুজন সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ও সবশেষ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে জয়লাভ করেন।

রংপুর-৪ (কাউনিয়া-পীরগাছা) ও রংপুর-৬ (পীরগঞ্জ) আসনের প্রার্থী এমদাদুল হক ভরসা এবং সাইফুল ইসলাম ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

রংপুর-৩ (সদর) ও রংপুর-৫ (মিঠাপুকুর) আসনের প্রার্থী সামসুজ্জামান সামু এবং গোলাম রব্বানী এবার প্রথমবারের মতো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন।

