রংপুরের ছয়টি আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন যারা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৩৭ আসনে সম্ভাব্য চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণা করছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি। সোমবার ( ৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশান কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন।
এতে রংপুরের ছয়টি আসনে মনোনীত প্রার্থীরা হলেন- রংপুর-১ আসনে মোকাররম হোসেন সুজন, রংপুর-২ আসনে মোহাম্মদ আলী সরকার, রংপুর-৩ আসনে সামসুজ্জামান সামু, রংপুর-৪ আসনে এমদাদুল হক ভরসা, রংপুর-৫ আসনে গোলাম রব্বানী এবং রংপুর-৬ আসনে সাইফুল ইসলাম।
ছয় প্রার্থীর মধ্যে রংপুর ২ (বদরগঞ্জ -তারাগঞ্জ) আসনের প্রার্থী মোহাম্মদ আলী সরকার সাবেক সংসদ সদস্য। তিনি জাতীয় পার্টির হয়ে ২০০১ সালে ওই আসন থেকে এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরে জাতীয় পার্টি ছেড়ে বিএনপিতে যোগ দেন।
এছাড়া রংপুর-১ (গঙ্গাচড়া ) আসনের প্রার্থী মোকাররম হোসেন সুজন সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ও সবশেষ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে জয়লাভ করেন।
রংপুর-৪ (কাউনিয়া-পীরগাছা) ও রংপুর-৬ (পীরগঞ্জ) আসনের প্রার্থী এমদাদুল হক ভরসা এবং সাইফুল ইসলাম ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।
রংপুর-৩ (সদর) ও রংপুর-৫ (মিঠাপুকুর) আসনের প্রার্থী সামসুজ্জামান সামু এবং গোলাম রব্বানী এবার প্রথমবারের মতো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন।
জিতু কবীর/এনএইচআর/এএসএম