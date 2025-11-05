মথবীজকে মুগডাল নামে বিক্রি, ২ ব্যবসায়ীকে জরিমানা

মথবীজকে মুগডাল নামে বিক্রি, ২ ব্যবসায়ীকে জরিমানা
টাঙ্গাইলের ছয়আনী বাজারে মুগডালের নামে মথবীজ বিক্রি করায় দুইটি প্রতিষ্ঠানকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বুধবার (৫ নভেম্বর) দুপুরে ভোক্তা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক আসাদুজ্জামান রোমেল এ জরিমানা করেন।
এদিন ওই বাজারে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে ভেজাল ও প্রতারণার অভিযোগে অভিযান চালানো হয়।
অভিযানে দেখা যায়, বাজারের কিছু ব্যবসায়ী মুগডালের নামে মথবীজ বিক্রি করছে, পাশাপাশি ওই ডালে রং মিশিয়ে বাজারজাত করার প্রমাণ পাওয়া যায়।
এ ঘটনায় ছয়আনী বাজারের ‘মা লক্ষী এন্টারপ্রাইজ’ ও ‘অনিক এন্টারপ্রাইজ’ নামের দুই দোকানকে ৫০ হাজার টাকা করে মোট ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।
অভিযান পরিচালনাকারী কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান রোমেল বলেন, মুগডাল বলে মথবীজ বিক্রি করা এবং তাতে রং মেশানো স্পষ্ট প্রতারণা। এ ধরনের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে।
এসময় উপস্থিত ছিলেন টাঙ্গাইল সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহিন মিয়াসহ অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
