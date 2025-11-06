  2. দেশজুড়ে

ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজ ছাত্রদলের নেতৃত্ব

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:০৩ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
দীর্ঘ একযুগ পর নির্বাচনের মাধ্যমে নেতৃত্ব পেতে যাচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি অনার্স কলেজ শাখা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) নির্বাচন উপলক্ষে কলেজ ক্যাম্পাসে মনোনয়নপত্র বিতরণ করেছে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের নির্দেশনা অনুযায়ী, আগামী ১৩ নভেম্বর এই ক্যাম্পাসে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোটের মাধ্যমে বেছে নিতে পারবেন।

নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক তানভীর আহমেদ তানু জাগো নিউজকে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এই কলেজে ছাত্রদলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি হয়নি। ইতোমধ্যে সদস্য ফরম বিতরণ শেষ হয়েছে। ৯ জন প্রার্থী মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন। আগামী ১৩ নভেম্বর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে এই ক্যাম্পাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দের প্রার্থীকে বেছে নেবে।

মনোনয়নপত্র বিতরণে উপস্থিত ছিলেন, নির্বাচন কমিশনার, কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল হাসান বাপ্পি ও কেন্দ্রীয় কমিটির যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক আরিফুল হাসান আরিফ। জেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক শাহীনুর রহমান শাহীন, যুগ্ম আহ্বায়ক সাজিদুর রহমান সাজিদ,রিজোয়ান হক প্রমুখ।

আবুল হাসনাত মো. রাফি/কেএইচকে/জেআইএম

